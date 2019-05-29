Звездный стиль

Высокий стиль: Водонаева пришла на презентацию в белом платье-пальто

Ранее похожий крой выбирали Кейт Миддлтон и Меланья Трамп.

Высокий стиль: Водонаева пришла на презентацию в белом платье-пальто
Алена Водонаева / Global Look Press

Алена Водонаева — не только успешная телеведущая и бизнес-леди, но и настоящая иконя стиля. Водонаева — одна из тех женщин, кому удается выглядеть элегантно даже в спортивном костюме.

В этот раз бывшая участница «Дома-2» предстала перед поклонниками в королевском образе — на презентацию в Москве она пришла в двубортном белом платье-пальто от российского бренда NewSasha.

«Красивый вечер. В красивом платье. По случаю красивой презентации декоративной косметики #Hourglass. Почувствуй себя добрым ангелом», — подписала короткое видео в Instagram Алена Водонаева.

Большинство поклонников оценили элегантный образ своей любимицы и осыпали ее комплиментами.

«Очень нежный образ, красавица», «Не пишу никогда, но здесь не удержаться… Очень красивое платье и Вы в нем прекрасны», «Платье очень красивое, и Алена очень красивая, стильная!!!», «Вам очень идёт светлая одежда», — похвалили Алену подписчики.

Стоит отметить, что такой крой платья в последнее время все чаще выбирают представители высшего общества. Так, недавно в розовом платье-пальто на садовой вечеринке у Букингемского дворца появилась Кейт Миддлтон, а до этого в двубортном платье цвета фуксии на прием в Белом доме пришла первая леди США Меланья Трамп.

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Высокий стиль: Водонаева пришла на презентацию в белом платье-пальто
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