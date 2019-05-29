Звездный стиль

Новый образ Ани Лорак раскритиковали в Сети

Певица попыталась выглядеть сексуальной, но подписчики в очередной раз не оценили выбор одежды.

Новый образ Ани Лорак раскритиковали в Сети
Ани Лорак. фото: globallookpress

Ани Лорак старается радовать 5,5 миллионов подписчиков в Instagram модными образами, но не всегда у неё это выходит удачно. Звезде или её стилисту не удаётся сделать правильный подбор вещей, особенно это касается брюк. На этот раз фотографию Ани Лорак множество подписчиков раскритиковали в Сети.

Для стильного образа певица надела обтягивающий топ с глубоким декольте, через который заметно, что звезда отказалась от нижнего белья. Спортивные брюки песочного оттенка с завышенной талией Ани Лорак дополнила босоножками на высоком каблуке, солнцезащитными очками и крупными серьгами-кольцами.

Больше всего многим подписчикам не понравились брюки. Из-за ткани они выглядят неопрятно. Также поклонников смутило отсутствие нижнего белья, из-за чего образ с большим количеством одежды получился откровенным. В целом, это не помешало поклонникам оценить сексуальность любимой певицы.

«Женщина шикарная, но образ ужасный! Эти брюки… Сам ракурс оставляет желать лучшего. Руки как будто у 60-летней женщины», «Фигура классная, а гамаши просто ужас», «Что-то штанишки мне твои не нравятся», «У стилиста сегодня выходной?» – написали в комментариях.

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Новый образ Ани Лорак раскритиковали в Сети
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