Звездный стиль

Пэрис Хилтон назвала рекордное число париков в своей коллекции

Звезда отметила, что их больше, чем у Ким Кардашян и Кайли Дженнер вместе взятых.

Пэрис Хилтон назвала рекордное число париков в своей коллекции
Пэрис Хилтон назвала число париков в ее коллекции ФОТО: www.instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон раскрыла одну из своих тайн, касающуюся внешности. Оказывается, звезда очень любит парики. У нее огромная коллекция, разных цветов и стилей, которые только существуют.

В этом певица призналась изданию Entertainment Tonight. Говоря о париках Хилтон отметила, что у нее их больше, чем у Ким Кардашян и Кайли Дженнер вместе взятых.

Сколько же, вопрошают поклонники? Цифра и правда впечатляет – порядка 800 штук.

Звезда использует парики не только для выступлений, но и в повседневной жизни. Например, чтобы скрыться от фанатов.

«Наденешь парик с длинными светлыми локонами, и на улице тебя никто не узнает», – признается исполнительница.

Подобными трюками она пользуется в людных местах, которые регулярно посещает. Так что посетители Диснейленда порой даже не догадываются, что сидящая рядом женщина не просто пришла поразвлечься, а может иметь свой собственный город развлечений.

Маскировка работает идеально, пока никому не удалось узнать звезду, если она сама того не желает.

Порой парики нужны, чтобы создать определенный образ. Пэрис нравится себе в стиле Мэрилин Монро и для этого используется короткий светлый волос. Собственные локоны крайне проблематично каждый раз подогнать под нужный формат.

Российские звезды тоже иногда прибегают к парикам, но не спешат афишировать данный факт. Ранее Анфиса Чехова призналась, что в ее жизни был период, когда она ходила побритая налысо. Она тогда еще была ребенком и, конечно же, никакого парика не было.

Телеведущая не очень любит вспоминать те мучительные моменты. Ужасную прическу ее заставил сделать отец, он просто отвел Анфису в парикмахерскую и велел убрать весь волос, пишет сайт OA.

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Пэрис Хилтон назвала рекордное число париков в своей коллекции
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