Звездный стиль

Валерия выступила в Кремле в дорогом платье от Christopher Kane

Данный наряд певицы стоит порядка 179 тысяч рублей.

Валерия выступила в Кремле в дорогом платье от Christopher Kane
Валерия / www.instagram.com/valeriya/

Валерия — успешная и востребованная певица, счастливая жена и мать, а также настоящая иконя стиля в нашей стране.

Страница артистки в соцсети Instagram порой больше напоминает аккаунт фэшн-блогера, чем популярной певицы. А все потому, что Валерия с удовольствием показывает подписчикам новые образы и наряды, а также обсуждает с ними модные тенденции.

В этот раз артистка продемонстрировала роскошный сценический наряд. На концерте в Государственном Кремлевском дворце звезда выступила в необычном платье от Christopher Kane, чья стоимость составляет около 179 тысяч рублей. Ее образ дополнили черные туфли-лодочки.

Поклонники Валерии по достоинству оценили модный выбор любимой певицы и поспешили осыпать ее комплиментами в комментариях.

«Какие у вас всегда образы красивые и интересные», «Платье превосходное, как и вы сами, Лерочка», «Валерия, Вы потрясающе выглядите в этом платье!!! Какая же Вы хорошенькая!!!», «Интересное платье: цвет, фасон, комбинация материала!» — восхищенно отметили подписчики.

Накануне Валерия поделилась фотографией в белом наряде на фоне белых стен кремлевских соборов. Тогда многие отметили, что певица становится все больше и больше похожа на свою маму.

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Валерия выступила в Кремле в дорогом платье от Christopher Kane
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