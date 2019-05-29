Звездный стиль

Никаких блесток и каблуков: Ирина Шейк в панамке и майке прогулялась по Лос-Анджелесу

Даже в повседневной жизни супермодель выделяется из толпы.

Никаких блесток и каблуков: Ирина Шейк в панамке и майке прогулялась по Лос-Анджелесу
Ирина Шейк. фото: globallook.com/

Ирина Шейк уже четыре года встречается с голливудским актером Брэдли Купером. У них подрастает дочка Лея. Влюбленные стараются оберегать свою личную жизнь, поэтому даже в исключительных случаях ничего не рассказывают журналистам. Правда, Брэдли так рад быть отцом, что иногда хвастается достижениями наследницы. А недавно в СМИ появилась информация, что пара распалась. Поклонники были ошарашены такими новостями.

Лишь на днях многие вздохнули с облегчением, когда Шейк и Купера папарацци засняли вместе. Они спокойно возвращались домой вместе с дочкой, сделав покупки в магазине. Выглядели влюбленные мрачно, но, скорее всего, они просто устали. Ходить по магазинам и присматривать за двухгодовалым ребенком все же непросто. Стоит отметить, что даже вне подиума модель выглядела превосходно в белом костюме и черном кардигане.

А на днях фотографам удалось подловить Ирину во время прогулки по Лос-Анджелесу. Если на светских мероприятиях она появляется в вечерних платьях, туфлях на шпильке и завершает образ макияжем и аксессуарами, то в обычной жизни девушка старается одеваться просто. На этот рах она была облачена в алые брюки с завышенной талией, белую майку с принтом и клетчатую панамку. Вместо босоножек Шейк надела кроссовки.

В таком удобном луке она прошлась по улицам. Модель неспешно шла на ланч с приятелями. Добавим, что в последнее время у девушки напряженный график. Ирина то снимается в рекламных проектах, то участвует в модных фотосессиях. Неудивительно, что Купер помогает ей присматривать за дочкой. В одном из интервью он признавался, что появление ребенка изменило его жизнь. Актер может часами смотреть с ней мультики и не считает, что это время, проведенное впустую.

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Никаких блесток и каблуков: Ирина Шейк в панамке и майке прогулялась по Лос-Анджелесу
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