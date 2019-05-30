Звездный стиль

Отдыхающая на Бали Аделина Сотникова продемонстрировала фигуру в бикини

Олимпийская чемпионка наслаждается уединенным отдыхом.

Отдыхающая на Бали Аделина Сотникова продемонстрировала фигуру в бикини
Аделина Сотникова (Фото: Instagram.com/adelina_sotnikova14)

22-летняя Аделина Сотникова приняла участие в импровизированной пляжной фотосессии. Ранее девушка уже делилась в Instagram кадрами, рассказывая о своем отдыхе на Бали. На одном из снимков олимпийская чемпионка Сочи-2014 позировала в джинсовых мини-шортиках. А несколькими часами ранее девушка показала себя на фото в бикини. Судя по всему, в Москву фигуристка хочет вернуться с ровным загаром. Поэтому принимает солнечные ванные ежедневно, но дозированно.

Сотникова
Аделина Сотникова подчеркнула изящные формы купальником (Фото: Instagram.com/adelina_sotnikova14)

Еще с детства Аделина привыкла тщательно следит за своим рационом. Эта привычка сохранилась  у фигуристки до сих пор. К слову, еще Алина Загитова рассказывала о том, что перед выступлением на Олимпиаде в Пхенчхане она старалась ограничивать себя во всем, отказываясь и от воды. Ведь каждый лишний набранный грамм мог отразиться на чистоте проката и выполнении сложных элементов. Поклонники переживают, что 22-летней Сотниковой давно не видно на льду. Острая на язык Татьяна Тарасова прямо заявляла, что игра под названием «возвращение Сотниковой на лед» надоела многим и девушке лучше официально заявить о завершении карьеры.

Напомним, ранее своими фото в бикини делилась возлюбленная Потапа украинская исполнительница Настя Каменских. Вместе с новоиспеченным супругом певица отправилась в свадебное путешествие.

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Отдыхающая на Бали Аделина Сотникова продемонстрировала фигуру в бикини
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