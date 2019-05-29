Советская мода от Александра Васильева: как из ткани сбитых немецких парашютов шили свадебные платья

А в сталинское время, например, если женщина позволяла себе глубокий вырез - это обозначало, что она неверно воспринимала методы построения социализма и «отвлекала» мужчин.

В Москве на ВДНХ открылась экспозиция историка моды Александра Васильева, посвященная 80-летнему юбилею выставочного комплекса. Выставка представляет собой масштабную ретроспективу моделей мужской и женской одежды за последние 80 лет и показывает изменения в образе и мышлении наших соотечественников.

Открывая выставку, Александр Васильев рассказал об истории уникальных костюмов, условиях хранения старинной одежды и том, почему он не мечтает о своем музее одежды.

Монеты вместо пуговиц. Что скрывало платье Нади Шевелевой в «Иронии судьбы»

Один из стендов выставки посвящен 30-м годам XX века. Историк моды сделал упор на летнюю одежду, поэтому в экспозиции нет меха и шуб. По словам Александра Васильева, платья этого периода плохо сохранились, так как из-за дефицита с тканями женщины перешивали один и тот же по несколько раз. Среди особенностей пошива – отсутствие фурнитуры, которую заменяли необычным способом.

«30-е годы знамениты тем, что пуговицы делали из двухкопеечных или трехкопеечных монет, которые обтягивали тканью. Даже в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром»» платья Барбары Брыльски были декорированы «пуговицами», внутри которых были спрятаны трехкопеечные монеты», – поведал Александр Васильев.

Историк отметил, что пуговиц в СССР не было вплоть до 70-х годов. По словам Александра Васильева, большинство моделей одежды этого периода были связаны с китайским импортом, который бывшие советские граждане привозили из Манчьжурии в СССР.

Красная косынка и дефицит

«Красная косынка считалась последним писком советской моды для женщины, которая занимается сельским хозяйством и приехала на ВДНХ, – рассказал Александр Васильев. – Ей хотелось показать, что она близка к идеям строительства коммунизма».

Платья 30-40-х годов отличает скромная длина и ручная отделка. По словам Васильева, ему пришлось постараться, чтобы раздобыть эти наряды. Почему эти вещи почти не сохранились до наших дней? Дело в том, что в СССР люди жили в малогабаритных квартирах и коммуналках, места для хранения одежды почти не было. Поэтому старые вещи складывали в чемодан и убирали на антресоли. Все, что не умещалось в чемодан, выбрасывались на помойку. Моды на винтаж не существовало.

«Вхожу в советский магазин, теряю весь адреналин», – пошутил Александр Васильев о дефиците, царившем в СССР.

Дело в том, что ткани для пошива одежды было очень сложно достать. Из-за отсутствия нового материала для создания костюмов чаще всего перешивали старые вещи.

«Каждая советская женщина умела шить и вязать, – рассказал Александр Васильев. – Именно в нашей стране существует поговорка – «Голь на выдумки хитра». Наши женщины всегда находили возможность каким-то чудесным образом скомбинировать и создать настоящий шедевр».

Запрет на декольте

Многие вещи, представленные на выставке, скроены очень просто и лишены глубоких вырезов. В сталинскую эпоху декольте считалось неприличным и порицалось. Если женщина позволяла себе глубокий вырез, это обозначало, что она неверно воспринимала методы построения социализма и «отвлекала» мужчин, что противоречило социальным догмам.

Послевоенная мода и платья из немецких трофеев

Платье, сшитое в Белоруссии и состоящее из кусков полотенец, наряд из немецкого парашюта – среди экспонатов Александра Васильева есть уникальные вещи, отражающие стиль прошлой эпохи. По словам историка моды, ткань немецких парашютов, сбитых во время войны, считалась эксклюзивной и очень качественной. Из них шили даже подвенечные платья.

«Парашютный шелк считался люксом, и многие советские женщины в послевоенное время старались эти трофеи использовать в мире моды», – рассказал Васильев.

Вкус советской женщины формировался и фильмами, которые демонстрировались на широком экране, и советскими журналами мод. Так, после выхода знаменитой картины «Карнавальная ночь» советские модницы захотели наряды, как у Леночки Крыловой, которую сыграла Людмила Гурченко.

Вещи знаменитостей

Александр Васильев с трепетом хранит костюм диктора советского телевидения Нины Кондратовой. У него трагическая история, и связана она с ВДНХ. Во время прямой трансляции с телеведущей произошел несчастный случай. Бык испугался софитов и выколол знаменитости глаз.

Есть на выставке и уникальная блузка, сшитая в мастерской Вячеслава Зайцева с его автографом.

Александр Васильев о собственном музее моды

Коллекция одежды Александра Васильева насчитывает тысячи моделей. Среди них – легендарные платья, которые принадлежали королевским особам, аристократам, звездам балета, театра, кино. Однако историк моды признался, что не мечтает о собственном музее.

«Выставка на ВДНХ – для меня это и есть музей моды, я пока справляюсь без государственной помощи, если не считать помощь в пространстве от ВДНХ», – рассказал Васильев.

По словам историка моды, российские музеи – это сплошная бумажная волокита, на которую у него совершенно нет времени.

«Иметь государственный музей – это значит, что я и моя команда не будем вылезать из кабинетов и станем заполнять бумажки: сколько экспонатов выдано на выставку, сколько отправлено на реставрацию. Вынести нельзя, в чистку – нельзя, худсовет не принял. Я справляюсь лучше и эффективнее, чем государственный музей», – рассказал Васильев.

О женских целях в одежде

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro на вопрос, как одеться женщине, чтобы произвести неизгладимое впечатление на противоположный пол, Васильев был категоричен, заявив, что женщина в этом плане преследует совсем другие интересы.

«Цель женщины – не понравиться мужчине, цель женщины – сразить наповал всех подруг», – подытожил историк моды.

Увидеть самые стильные наряды прошлых лет можно будет с 29 мая по 29 сентября 2019 года.