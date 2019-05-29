Прошлогодний тренд: Барановская появилась на публике в лавандовом костюме

Соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» проигнорировала модный в этом сезоне коралловый оттенок.

Лавандовый стал трендовым оттенком прошлогоднего сезона весна/лето-2018. На замену ему пришел жизнеутверждающий градиент оранжевого — living coral, или просто коралловый. Однако соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» Юлия Барановская появилась на одном из светских мероприятий в брючном костюме, отдав предпочтение прошлогоднему тренду.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, моду на коралловый объявили колористы Института цвета Pantone, назвав главный оттенок 2019 года. По их мнению, этот цвет больше ассоциируется с легкостью, беззаботностью и олицетворяет стремление к самовыражению, экспрессии и чувственности.

Свой образ Юлия Барановская дополнила бежевыми туфлями-лодочками на шпильке и светло-молочным топом.

Напомним, у телеведущей есть трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и 6-летний Арсений. С отцом своих отпрысков, футболистом Андреем Аршавиным, она не поддерживала отношений на протяжении долгого времени. Юлия утверждала, что спортсмен не интересовался детьми. Однако не так давно Андрей возобновил общение с наследниками. Барановская не стала препятствовать экс-возлюбленному.