Звездный стиль

Прошлогодний тренд: Барановская появилась на публике в лавандовом костюме

Соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» проигнорировала модный в этом сезоне коралловый оттенок.

Прошлогодний тренд: Барановская появилась на публике в лавандовом костюме
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

Лавандовый стал трендовым оттенком прошлогоднего сезона весна/лето-2018. На замену ему пришел жизнеутверждающий градиент оранжевого — living coral, или просто коралловый. Однако соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» Юлия Барановская появилась на одном из светских мероприятий в брючном костюме, отдав предпочтение прошлогоднему тренду.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, моду на коралловый объявили колористы Института цвета Pantone, назвав главный оттенок 2019 года. По их мнению, этот цвет больше ассоциируется с легкостью, беззаботностью и олицетворяет стремление к самовыражению, экспрессии и чувственности.

Свой образ Юлия Барановская дополнила бежевыми туфлями-лодочками на шпильке и светло-молочным топом.

Напомним, у телеведущей есть трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и 6-летний Арсений. С отцом своих отпрысков, футболистом Андреем Аршавиным, она не поддерживала отношений на протяжении долгого времени. Юлия утверждала, что спортсмен не интересовался детьми. Однако не так давно Андрей возобновил общение с наследниками. Барановская не стала препятствовать экс-возлюбленному.

Вам может быть интересно:

Виктория Боня познакомилась в Каннах со звездой «Великолепного века» Мерьем Узерли Аделина Сотникова показала стройные ноги, позируя фотографу на Бали Лопырева в джинсовых мини-шортах вышла на прогулку с Булатовым

Тэги:

звездный стильЮлия Барановская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прошлогодний тренд: Барановская появилась на публике в лавандовом костюме
Интересно?
Поделись с друзьями: