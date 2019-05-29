Звездный стиль

Любовь к пайеткам: Екатерина Андреева снялась в новой модной фотосесии

Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале старается не отставать от моды.

Любовь к пайеткам: Екатерина Андреева снялась в новой модной фотосесии
Екатерина Андреева (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram ведущая информационной программы «Время» Екатерина Андреева разместила свежие кадры из новой фотосессии. Судя по опубликованным в микроблоге знаменитости снимкам, она по крайней мере трижды меняла образы за время съемки.

В начале 57-летняя Екатерина позировала перед объективами фотокамер в джинсах, босоножках на шпильке, черном топе и украшенной пайетками куртке. Андреева подобрала к наряду «золотой» клатч и бусы, распустив при этом локоны.

На других фото телеведущая уже позировала в черном жакете и светлых брюках. Также Екатерина примерила клетчатую рубашку, юбку до щиколоток и топ.

«И почему нас не снимают в кино?» — сетовала диктор.

Ранее свои фото в джинсах публиковала и 28-летняя певица Нюша. Она, как и Екатерина Андреева, следует тенденциям в моде. Именно поэтому знаменитости отдали предпочтение прямым джинсам синего цвета. Эвелина Хромченко советует в этом сезоне добавить в свой гардероб трендовые джинсы — скинни и прямые, незауженные модели.

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Любовь к пайеткам: Екатерина Андреева снялась в новой модной фотосесии
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