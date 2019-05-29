Звездный стиль

Восьмилетний сын Натали расстался с пышной шевелюрой

По словам певицы, Анатолий решился на стрижку накануне наступления лета.

Восьмилетний сын Натали расстался с пышной шевелюрой
Натали с детьми/instagram.com/natali_star74/

Известная певица Натали в Instagram сообщила, что ее восьмилетний сын Анатолий решился на изменения во внешности. Если раньше у него была достаточно пышная шевелюра, то сейчас он коротко подстригся. Исполнительница опубликовала для наглядности две фотографии.

«Для любителей до и после. Анатолий целый год ухаживал за волосами. Так хотелось быть похожим на преподавателя кружка, и вот, без сожаления, в салоне расстался с волосами… Теперь встал, умылся и гулять», — сказала певица, намекая, что ребенок экономит массу времени.

Отметим, что певица Натали — многодетная мать. У нее трое сыновей. Анатолий, который решился на перемены во внешности, средний сын исполнительницы. Старшему ребенку звезды Арсению 17 лет. Также у Натали есть младший сын. Жене не так давно исполнилось два года. Певица все время проводит со своими детьми.

Напомним, что в 2013 году Натали выпустила песню «О Боже, какой мужчина!», записанную в ноябре 2012 года и ставшую вторым после «Ветер с моря дул» хитом певицы. Композиция более восьми недель находилась на первой строчке хит-парадов.

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Восьмилетний сын Натали расстался с пышной шевелюрой
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