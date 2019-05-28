Валерию на новой фотографии сравнили с ее мамой

Валерия — не только одна из самых ярких певиц российской эстрады, но и настоящая законодательница моды. Ее аккаунт в соцсети Instagram порой больше напоминает страницу fashion-блогера, чем популярной певицы. Валерия любит делиться своими модными образами и обсуждать их с подписчиками.

Вот и в этот раз певица опубликовала снимок, на котором она предстала в белом наряде на фоне таких же белоснежных соборов Кремля. Валерия также развенчала миф, что шоу-бизнес — это клубок целующихся змей.

«Как же приятно получать звонки от коллег со словами восторга о впервые услышанной песне. Я, например, тоже всегда искренне радуюсь успехам друзей — товарищей и не сдерживаю эмоции, делясь впечатлениями. Все-таки какая же это пошлость говорить, что шоу — бизнес — клубок целующихся змей. Это не так. Каждый видит то, чем сам живёт», — отметила певица.

Тем временем, поклонников Валерии больше заинтересовала она сама на последней фотографии, а точнее ее невероятное сходство с родной матерью.

«Как вы на вашу мамочку похожи», «В какой-то момент показалось, что это ваша мама стоит. Вы очень похожи», «Вы так похожи на свою маму, «Становится похожа на маму… Валерия…», — отметили подписчики в комментариях.