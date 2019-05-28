Звездный стиль

Джанабаева в сапогах-казаках и коротком платье пожаловалась на жару в Москве

Подписчики страницы Альбины в Instagram поинтересовались у певицы, как ее ноги чувствуют себя в такой обуви в теплую погоду.

Джанабаева в сапогах-казаках и коротком платье пожаловалась на жару в Москве
Альбина Джанабаева / Global Look Press

Календарное лето еще не наступило, а в российскую столицу уже пришла жара. Каждый справляется с духотой как может: кто-то старается пить много воды, кто-то — сидеть под кондиционером.

На жару в Москве на своей странице в соцсети Instagram уже пожаловалась Альбина Джанабаева. Певица опубликовала фотографию, на которой она предстала в коротком летнем черном платье и сапогах-казаках в цвет.

«Ну, как вам сегодняшняя жара??? Аж +29!!! Как всегда лето в Москве наступило за один день… Все в поисках кондиционера или форточки с ветерочком», – подписала снимок 40-летняя артистка.

В комментариях поклонники начали делиться с Альбиной тем, какая погода сейчас у них в городах, а многие также похвалили летний образ любимой певицы. Впрочем, некоторые поинтересовались, не жарко ли Джанабаевой в таких сапогах.

«Какой у вас образ легкий, нежный. Совсем девочка прям», «Красотка, хорошо выглядите, молодо, свежо», «Какая Вы худенькая Альбина, красавица!», «Такая хорошенькая, цветочек», «Ноги с ума не сходят в ботинках??», «Не жарко в таких кирзачах?»,  – отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что совсем недавно Альбина Джанабаева вернулась в Москву из Канн, где проходил знаменитый кинофестиваль. На нем певица появилась в роскошном красном платье с глубоким декольте.

Вам может быть интересно:

Альбина Джанабаева без макияжа прогулялась по утренним Каннам Джанабаева пришла на кинопремьеру в Каннах в красном платье с глубоким декольте «Стиль - это совмещение свободы и модных тенденций»: Джанабаева объяснила свой выход в свет в костюме и кроссовках

Тэги:

Альбина ДжанабаеважараМоскваСапоги-казаки
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джанабаева в сапогах-казаках и коротком платье пожаловалась на жару в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: