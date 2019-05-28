Джанабаева в сапогах-казаках и коротком платье пожаловалась на жару в Москве

Подписчики страницы Альбины в Instagram поинтересовались у певицы, как ее ноги чувствуют себя в такой обуви в теплую погоду.

Календарное лето еще не наступило, а в российскую столицу уже пришла жара. Каждый справляется с духотой как может: кто-то старается пить много воды, кто-то — сидеть под кондиционером.

На жару в Москве на своей странице в соцсети Instagram уже пожаловалась Альбина Джанабаева. Певица опубликовала фотографию, на которой она предстала в коротком летнем черном платье и сапогах-казаках в цвет.

«Ну, как вам сегодняшняя жара??? Аж +29!!! Как всегда лето в Москве наступило за один день… Все в поисках кондиционера или форточки с ветерочком», – подписала снимок 40-летняя артистка.

В комментариях поклонники начали делиться с Альбиной тем, какая погода сейчас у них в городах, а многие также похвалили летний образ любимой певицы. Впрочем, некоторые поинтересовались, не жарко ли Джанабаевой в таких сапогах.

«Какой у вас образ легкий, нежный. Совсем девочка прям», «Красотка, хорошо выглядите, молодо, свежо», «Какая Вы худенькая Альбина, красавица!», «Такая хорошенькая, цветочек», «Ноги с ума не сходят в ботинках??», «Не жарко в таких кирзачах?», – отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что совсем недавно Альбина Джанабаева вернулась в Москву из Канн, где проходил знаменитый кинофестиваль. На нем певица появилась в роскошном красном платье с глубоким декольте.