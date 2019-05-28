Звездный стиль

С новой прической и без макияжа: Ольга Бузова снова играет с имиджем

Фанаты посчитали, что без косметики телеведущая выглядит даже лучше.

С новой прической и без макияжа: Ольга Бузова снова играет с имиджем
Ольга Бузова / Global Look Press

Ольга Бузова любит радовать поклонников разными образами и старается все время быть их чем-то удивлять. Подписчики ее страницы в Instagram также внимательно следят за своей любимицей и сразу подмечают все изменения в ее облике.

«Мне многие пишут в direct: Что-то в тебе изменилось, а что — не понимаем, ты опять новая! А я всего лишь стала ходить с прямым пробором», — рассказала телеведущая о новой прическе, опубликовав фото в новом образе в соцсети.

По словам Бузовой, она также решила обновить цвет волос — ей очень нравятся натуральные оттенки.

Кстати, на новом снимке в Instagram звезда российских телеэкранов предстала перед подписчиками без макияжа. Большинство фанатов оценили естественную красоту Бузовой и отметили, что так она выглядит даже лучше, чем «при полном параде».

Комментарии
https://www.instagram.com/buzova86/

«Ольга, вам очень хорошо без макияжа! Вы натурально красива!», «Бузова молодеет и молодеет, вот бы так же», «И сняла ресницы, вообще другой человек… даже помолодела что ли», «Очень красивая без макияжа», «Ты здесь как девочка 15 лет», — написали поклонники в комментариях.

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С новой прической и без макияжа: Ольга Бузова снова играет с имиджем
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