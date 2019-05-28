Всегда в тренде: Джей Ло вышла в свет в розовом пиджаке и укороченных джинсах

Образ поп-звезды оказался модным и при этом элегантным.

Дженнифер Лопес — не только звезда мировой поп-сцены и кинематографа, но и иконя стиля. За каждым ее выходом в свет внимательно следят не только многочисленные поклонники, но и модные критики.

В этот раз певица попала в объективы вездесущих папарацци в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. 49-летняя Лопес отправилась на встречу с друзьями в один из местных ресторанов.

Для выхода в свет звезда Голливуда выбрала двубортный пиджак пастельно розового цвета с поясом и укороченные голубые джинсы. Свой образ Джей Ло дополнила туфлями-лодочками с оригинальным принтом и массивными круглыми серьгами.

Фотографии Лопес с вечера в Беверли-Хиллз уже появились на многочисленных фанатских страничках, посвященных певице, в соцсети Instagram.

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Отметим, что розовый цвет в последнее время западные, да и российские звезды, выбирают все чаще. Так, недавно Кендалл Дженнер появилась в Каннах в ярко-розовом воздушном платье, до этого в пастельно розовом пальто вышла в свет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.