Звездный стиль

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова появилась на красной дорожке в эффектном комбинезоне

Актриса стала гостьей фестиваля в Железноводске.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова появилась на красной дорожке в эффектном комбинезоне
Лиза Арзамасова. фото: globallookpress.com

12 лет назад состоялась премьера сериала «Папины дочки». Девочку, обладающую необыкновенным интеллектом, четвертую дочку Васнецова Галину Сергеевну, сыграла Лиза Арзамасова. Сейчас этой актрисе уже 24 года. Она продолжает строить актерскую карьеру, снимаясь в кино и играя в театре. О своей личной жизни девушка предпочитает не говорить, зато без стеснения она делится снимками в купальнике. Этой зимой во время гастролей артистка не побоялась в полураздетом виде устроить фотосессию в снегу.

В микроблоге Лиза рассказывает о своих путешествиях и приключениях. Порой ее заносит в самые разные уголки нашей страны. На днях она приехала в Железноводск и приняла участие в фестивале «Герой и Время». Для появления на ковровой дорожке актриса выбрала не платье, а комбинезон алого цвета и с глубоким декольте. Образ она дополнила туфлями на шпильке. На фото, которое девушка опубликовала, она запечатлена в движении.

«Вооот… Примерно в таком темпе я собиралась на красную дорожку фестиваля „Герой и Время“ в Железноводске. Или потому, что времени между прилётом и дорожкой было мало, или потому, что места здесь такие замечательные, и — летаааается», — поделилась Арзамасова.

Поклонники сразу начали обсуждать ее образ. Многим пришелся по вкусу ее эффектный комбинезон. «Космическая красота! Какая же ты прекрасная», «Вы такая прелестная, грациозная!!! Как принцесса из какой-нибудь сказки!», «Очень элегантно и красиво», «Ну как можно оставаться такой фотогеничной в беге, ещё и на каблуках», — стали комментировать пост подписчики. Добавим, что Международный кинофестиваль открылся два дня назад и продлится до 2 июня. В нем принимают участие актеры и режиссеры из 13 стран.

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Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова появилась на красной дорожке в эффектном комбинезоне
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