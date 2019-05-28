Ярко и стильно: Подольская примерила розовый костюм и рыжую шубку для новой фотосессии

Наталья Подольская — не только успешная и востребованная певица, счастливая супруга и мать, но также и икона стиля для многих девушек. Поклонники внимательно следят за ее выходами в свет и новыми образами.

Так, недавно на премии Topical Style Awards 2019 певица предстала в сверкающем платье от российского бренда Maya Om. Тогда поклонники сравнили Подольскую со сказочной русалкой.

В этот раз ее образ кардинально отличается от предыдущего. 37-летняя жена Владимира Преснякова поделилась на своей странице в Instagram кадром из новой фотосессии, где она позировала в розовом спортивном костюме и рыжей шубке. При этом на голове Подольская заплела множество косичек.

«Сегодня без пробок, ок?» – подписала снимок артистка.

Большинство поклонников оценили новый образ любимой певицы и даже сравнили ее с лисичкой. Впрочем, нашлись и те, кто решил покритиковать Подольскую.

«Красотка», «И Наташа хороша, и шубка», «Наташа, шубка просто супер!», «Лисичка», «Что делаете с лицом, Наташа?? Вас стало не узнать…», «Ракурс неудачный», – отметили интернет-пользователи в комментариях.