Звездный стиль

Ярко и стильно: Подольская примерила розовый костюм и рыжую шубку для новой фотосессии

Большинство поклонников в соцсети Instagram оценили необычный образ любимой певицы.

Ярко и стильно: Подольская примерила розовый костюм и рыжую шубку для новой фотосессии
Наталья Подольская / Global Look Press

Наталья Подольская — не только успешная и востребованная певица, счастливая супруга и мать, но также и икона стиля для многих девушек. Поклонники внимательно следят за ее выходами в свет и новыми образами.

Так, недавно на премии Topical Style Awards 2019 певица предстала в сверкающем платье от российского бренда Maya Om. Тогда поклонники сравнили Подольскую со сказочной русалкой.

В этот раз ее образ кардинально отличается от предыдущего. 37-летняя жена Владимира Преснякова поделилась на своей странице в Instagram кадром из новой фотосессии, где она позировала в розовом спортивном костюме и рыжей шубке. При этом на голове Подольская заплела множество косичек.

«Сегодня без пробок, ок?» – подписала снимок артистка.

Большинство поклонников оценили новый образ любимой певицы и даже сравнили ее с лисичкой. Впрочем, нашлись и те, кто решил покритиковать Подольскую.

«Красотка», «И Наташа хороша, и шубка», «Наташа, шубка просто супер!», «Лисичка», «Что делаете с лицом, Наташа?? Вас стало не узнать…», «Ракурс неудачный», – отметили интернет-пользователи в комментариях.

Вам может быть интересно:

Видео из ванной: помощница Петросяна порассуждала о мотивации Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом «Где кольцо?»: Кристина Асмус подшучивает над Гариком Харламовым

Тэги:

InstagramНаталья Подольскаяновый образшуба
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ярко и стильно: Подольская примерила розовый костюм и рыжую шубку для новой фотосессии
Интересно?
Поделись с друзьями: