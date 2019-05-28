Смена имиджа: звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сделала каре и стала блондинкой

17 лет назад сериал «Клон» покорил сердца зрителей, а исполнительница роли восточной красавицы Жади Джованна Антонелли стала для многих эталоном красоты. За минувшие годы одни актеры из этого проекта преобразились, а другие будто остановили время, так как ни капли не постарели. Исполнительница главной роли продолжает играть в кино. В прошлом году вышла очередная картина с ее участием «Второе солнце».

Личное досье Джованна Антонелли

Девушке уже исполнилось 43 года, но она почти не изменилась. Лишь для роли в сериале «Правила игры», где она сыграла злодейку, актриса укоротила волосы по лопатки и осветлила кончики. В остальном же она осталась прежней. На снимках без макияжа Джованна выглядит так будто ей все еще 18 лет. Однако, как и любой женщине, иногда ей хочется перемен. Так не дождавшись конца весны она кардинально сменила имидж.

Антонелли на новых снимках предстала платиновой блондинкой с каре. В дерзком образе она снялась в новой фотосессии. На одних снимках актриса предстала в брюках-лосинах с поясом и прозрачной кофте, сквозь которую был виден ее кружевной бюстгальтер. Образ был завершен ярким макияжем и ботинками на платформе.

На других снимках Джованна была одета более молодежно: в косуху с цветными вставками и шипами, а также с причудливыми украшениями на пальцах.

Поклонники были удивлены таким переменам. Они привыкли к тому, что актриса брюнетка, поэтому не все с воодушевлением приняли ее новую прическу и цвет волос. «Вау, это другое! Мне больше нравится твоя естественная, чувственная и женская красота», «Ты выглядишь ужасно с этими светлыми волосами!! Я не критикую, я говорю правду», «Блондинкой не идет быть». «Блондинка совершенно вам не к лицу, как и мне», — стали негодовать пользователи. Не исключено, что Антонелли сменила имидж ради новой роли.