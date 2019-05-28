Спорт по-домашнему: Валерия показала одно из своих самых нелюбимых упражнений

В свой 51 год певица Валерия продолжает оставаться в отличной физической форме. На своей странице в Instagram она периодически выкладывает видео своих тренировок, в том числе домашних. В новой публикации звезда поделилась с подписчиками упражнением для развития мышц ног.

Как пояснила певица, это одна из самых ее нелюбимых тренировок, так как с каждым подходом к снаряду приходится себя преодолевать. Валерии больше нравятся тренировки на верхнюю часть тела и пресс, но для поддержания фигуры нужны не огромные вложения, а желание и комплексный подход.

В комментариях подписчики поддержали артистку в ее стремлении вести здоровый образ жизни. Как всегда не обошлось без критических замечаний: некоторые поклонники отметили, что не стоит так изнурять себя.

«Какая умничка. Когда человек стремится к идеалу, ему никогда ничего не мешает. Браво, Валерия», «Вы безумно красивая и очень талантливая девушка! Певица от Бога, спортсменка, мама замечательных детей!», «Зачем все это? Женщины должны быть разными!», «Упражнения не любите, но мучаете себя ими? Абсурд… жаль вас», – рассуждают пользователи Instagram.