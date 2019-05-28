Мелания Трамп вышла в свет в точной копии платья Меган Маркл

Первая леди США блистала в роскошных нарядах во время визита в Японию.

Дональд и Мелания Трамп отправились в Японию, чтобы нанести визит Синдзо Абэ. В ходе встреч с премьер-министром страны восходящего солнца и его супругой Акиэ первая леди США продемонстрировала сразу несколько роскошных нарядов, один из которых привлек внимание поклонников британской королевской семьи.

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На ужине в токийском ресторане и еще на нескольких мероприятиях Мелания появилась в платье цвета фуксии от модного английского дизайнера Ролана Муре. Точно такой же подчеркивающий достоинства фигуры наряд незадолго до свадьбы с принцем Гарри, в 2018 году, носила Меган Маркл. Только герцогиня Сассекская предпочла платье темно-синего оттенка.

В начале июня Дональд Трамп совершит трехдневную деловую поездку в Лондон. Глава Белого дома и его супруга встретятся с Елизаветой II, принцем Чарльзом, Камиллой Паркер-Боулз и принцем Гарри, а затем выпьют чаю с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

С Меган Маркл 45-й президент США не увидится. Еще будучи актрисой, будущая герцогиня Сассекская резко высказывалась в отношении Трампа и его политики. Но на приеме, отмечает Elle, ее не будет не из-за личной неприязни к американскому лидеру, а по причине декретного отпуска. Напомним, 6 мая у Гарри и Меган родился первенец, сын Арчи.