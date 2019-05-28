Аделина Сотникова показала стройные ноги, позируя фотографу на Бали

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, фигуристка Аделина Сотникова проводит каникулы на Бали. В Instagram девушка то и дело публикует свежие снимки в бикини, делясь своими впечатлениями от отдыха. Спортсменка уже устраивала импровизированную фотосессию у водопадов, назвав себя «лебедем».

«Лебедь у прекрасного водопада. В таком месте только чистый разум и светлая душа», — отметила фигуристка.

А несколькими часами ранее спортсменка поделилась кадром со спины. Перед объективом фотокамеры 22-летняя Аделина позировала в джинсовых мини-шортиках и лифе от купальника. Снимок Сотниковой меньше чем за сутки оценили порядка двух тысяч человек. Не оставила без внимания фото фигуристки и актриса из ситкома «Папины дочки» Лиза Арзамасова.

Будучи спортсменкой, Аделина с ранних лет привыкла к физическим нагрузкам, многочасовым тренировкам и жестким диетам. Еще Алина Загитова утверждала, что в Пхенчхане перед важными выступлениями она ограничивала себя в еде, отказываясь даже от воды. Девушка боялась набрать хоть один лишний грамм. Ведь скачки веса могут отразиться на исполнении сложнейших элементов. Благодаря невероятным усилиям девушкам удается поддерживать стройность.