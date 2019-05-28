Звездный стиль

42-летний Камбербэтч похвастался отличной формой на пляже в Каннах

Актер отдыхал в известном отеле Cap-Eden-Roc.

42-летний Камбербэтч похвастался отличной формой на пляже в Каннах
Бенедикт Камбербэтч Фото: Eastnews

Звезда «Шерлока» и «Мстителей» Бенедикт Камбербэтч привел в неописуемый восторг фанатов, появившись в плавательных шортах на Лазурном побережье.

42-летний актер приехал на Каннский кинофестиваль и решил отдохнуть в отеле Cap-Eden-Roc, известном своими звездными гостями.

Несколько пляжных снимков Камбербэтча опубликовал в своем Instagram фотограф Грэг Уильямс. На одном из них актер выходит из моря, на других — плавает в бассейне отеля.

Поклонницы британца восхитились новыми фотографиями, назвав любимого актера «совершенством».

«Как я и мечтала», «Это подарок», «О, мой бог!» и «Чертов Биг Бен!», — пишут фанатки под фото.

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42-летний Камбербэтч похвастался отличной формой на пляже в Каннах
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