Звездный стиль

Юлия Михалкова в зеленом платье блистала на красной ковровой дорожке в Каннах

Актриса поделилась своими впечатлениями от кинофестиваля.

Юлия Михалкова в зеленом платье блистала на красной ковровой дорожке в Каннах
Юлия Михалкова / www.instagram.com/mihalkova/

Подошел к концу 72-й Каннский кинофестиваль. В этом году главный приз фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» получил корейский режиссер Пон Чжун Хо за кинокартину «Паразиты».

А, тем временем, в Сети продолжают обсуждать наряды звезд на красной ковровой дорожке фестиваля. Кстати, на разных мероприятиях в Каннах можно было увидеть и российских знаменитостей. Так, на кинофестивале были замечены Виктория Боня, Альбина Джанабаева, Матильда Шнурова, а также Юлия Михалкова.

Последняя блистала на светском событии в роскошном зеленом платье с оборками на юбке. Также звезда «Уральских пельменей» решила убрать волосы, а в макияже сделать акцент на губы с помощью красной помады.

На своей странице в Instagram Михалкова опубликовала свою фотографию в зеленом наряде, а также поделилась впечатлениями от фестиваля.

«Какие фильмы! Какие актеры, режиссёры! И как же меня впечатлил Фильм «Особенные» Оливье Накаша и Эрика Толедано с Венсаном Касселем в главной роли», – написала актриса.

Большинство поклонников оценили образ Михалковой и поспешили написать ей многочисленные комплименты в комментариях.

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Юлия Михалкова в зеленом платье блистала на красной ковровой дорожке в Каннах
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