«Хозяюшка»: Рудова отреагировала на фото Хилькевич в вечернем платье

Анна Хилькевич прославилась благодаря сериалу «Универ». Теперь блондинку знают по меньшей мере более 8 миллиона человек. Именно столько подписчиков у нее в Instagram. Летом прошлого года актриса стала мамой во второй раз. Теперь она воспитывает не только дочку Арианну, но и Марию. Девушка не скрывает, что справляется с материнскими обязанностями при помощи нянек. Она хочет быть хорошей родительницей, поэтому выделяет дни, которые посвящает только детям.

Так на минувших выходных, Анна погуляла с наследницами и даже одела их в одинаковые наряды. Лицо младшей дочки актриса продолжает прятать, что уже начинает выводить из себя некоторых ее поклонников. Стоит отметить, что даже лицо Арианны она показала, когда девочке был уже год. Однако отодвигать работу в долгий ящик девушка не может. В понедельник утром она поделилась снимком, на котором была запечатлена в алом вечернем платье с открытой спиной. При этом Хилькевич приняла соблазнительную позу, облокотившись о подлокотник дивана.

«Как вам такое в 12 часов дня, только проснулась, жду когда чай заварится», — пошутила артистка.

Оказалось, что она приняла участие в фотосессии, которая прошла в одной из башен «Москва-Сити». Стилисты подобрали для нее подобный образ. Поклонники пришли в восторг от наряда Анны. Многие даже не могли представить, что она может выглядеть столь женственно. Одной из первых на фото отреагировала Наталья Рудова. «Хозяюшка», — написала она и добавила эмодзи в виде смеющегося смайлика и влюбленного кота. Понравился образ и девушке Анне Седоковой.

Поклонники в свою очередь отметили, что Хилькевич стоит побольше есть, так как у нее уже видны ребра. Другие заметили, что им привычнее видеть звезду в джинсах и кроссовках. «Ой, немного не красиво, эти рёбра. Ужасный вид, вроде дистрофия», «Платье красивое, но покушать нужно», «Пару кило наберите и будет идеально», — стали обсуждать фото подписчики.