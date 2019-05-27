Глазами мужа: Мария Горбань продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Мария Горбань стала знаменита после съемок в сериале «Кухня». Она также играет в театре и воспитывает четырехлетнюю дочь Стефанию в браке с Олегом Филатовым. Девушка не устает поражать своих поклонников своей неиссякаемой энергией. Не так давно она, ко всему прочему, стала ведущей реалити-шоу «#Яжемать». Одной из участниц проекта звезда помогла забыть бывшего возлюбленного.

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Сама Мария счастлива в замужестве. Этой весной она, как и многие другие звезды, открыла сезон отпусков. Однако актриса предпочла провести время не за границей, а в Ялте. Сначала многие думали, что в путешествие она отправилась одна. Судя по своей соцсети, она ела на завтрак мороженое, а также устраивала танцы в нижнем белье в номере отеля. Но потом Горбань сообщила, что муж находится рядом с ней. Они остановились в роскошном отеле, но чаще отдыхают у бассейна, чем у моря.

Так на днях, артистка опубликовала новое фото, на котором запечатлена в закрытом купальнике неонового цвета. В кадре она идет к бассейну, поэтому в объектив попала ее красивая спина, стройные ноги и упругие бедра. «Тот случай, когда не нужно просить себя сфотографировать», — написала девушка, сопроводив публикацию хэштегом: «фоткал муж».

Многие пришли в восторг от фигуры Марии, а другие заподозрили ее в пластике. «На вид импланты ягодичные», — заявила одна из подписчиц. «Ага! Они самые», — ответила ей актриса, добавив смеющийся эмоджи. «Как Вам это удаётся? И в зале не видно и с тарелкой постоянно», «Везет некоторым», «Отличная фигура», — стали писать пользователи. Тем временем, муж актрисы на своей странице поделился еще одним снимком, на котором Горбань запечатлена уже сидя на шезлонге. «С днем рождения меня!», — лаконично подписал он снимок.