В белом цвете: Брижит Макрон отметилась на выборах в пальто Louis Vuitton

Страны-члены Евросоюза принимали участие в выборах Европарламента. Первая леди Франции пришла на избирательный участок в компании своего супруга.

В воскресенье, 26 мая, страны-члены Евросоюза принимали участие в выборах Европарламента. Свои голоса на избирательном участке в городке Ле-Туке-Пари-Плаж также оставили президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

В этот раз для выхода в свет 66-летняя Макрон решила надеть все светлое: белую классическую рубашку и короткое пальто Louis Vuitton в том же цвете. Кроме того, на избирательный участок первая леди Франции приехала с белой розой в руках.

Фотографии Брижит Макрон в очередном образе для выхода в свет уже разлетелись по фанатским страницам в соцсети Instagram.

Многочисленные поклонники первой леди Франции отметили, что в этом наряде она выглядит молодо и свежо.

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Впрочем, иногда даже у Брижит Макрон случаются модные промахи. Так, например, в конце января она посетила храм в Египте в деловом костюме и спортивных кроссовках. Тогда далеко не все модные критики и поклонники оценили выбор первой леди Франции.