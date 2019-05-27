Звездный стиль

Домашнее утро: 41-летняя Ольга Орлова предпочитает «обычный вафельный» халат

Ведущая телепроекта «Дома-2» поделилась свежим утренним снимком и попутно обратилась с вопросом к своим верным почитателям.

Домашнее утро: 41-летняя Ольга Орлова предпочитает «обычный вафельный» халат
Ольга Орлова (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

Ведущая проекта «Дома-2», экс-солистка группы «Блестящие» – 41-летняя Ольга Орлова – опубликовала на личной страничке в Instagram свежее утреннее фото, попутно обратившись к верным подписчикам с вопросом.

«Вы в чем любите ходить дома?! Вот, что я за человек, при большом количестве самых разнообразных красивых, шелковых и кружевных, все равно чаще всего надеваю обычный вафельный! Есть у вас такая тема?!» – вопрошает телеведущая.

К слову, ранее свой снимок в шелковой сорочке публиковала украинская исполнительница Анастасия Каменских. В Instagram певица опубликовала предсвадебное фото, которое было сделано в ванной. На тот момент визажисты успели сделать невесте макияж. Самой Анастасии оставалось только облачиться в свадебный наряд.

Примечательно, что снимок Ольги Орловой всего за четыре часа оценили порядка 26 тысяч человек. Напомним, что исполнительница тесно дружила с покойной певицей Жанной Фриске, которая скончалось от неоперабельной опухоли головного мозга. Единственный сын знаменитости – Платон живет вместе с отцом – телеведущим Дмитрием Шепелевым.

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Тэги:

домашний стильзвездный стильОльга Орлова
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Домашнее утро: 41-летняя Ольга Орлова предпочитает «обычный вафельный» халат
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