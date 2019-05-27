Звездный стиль

Выпускной бал: повзрослевшая дочь Барака Обамы отметилась стильным нарядом

17-летняя наследница экс-президента США окончила школу и появилась на выпускном балу в достаточно откровенном вечернем платье.

Выпускной бал: повзрослевшая дочь Барака Обамы отметилась стильным нарядом
Саша Обама

Младшей дочери Барака и Мишель Обамы Саше в будущем месяце исполнится 18 лет. На выходных Сеть облетел новый снимок девушки, которая выглядит уже совсем взрослой в откровенном вечернем платье.

В Twitter появилась публикация, где Саша на выпускном балу в сопровождении некоего Криса Милтона. В комментариях старшая сестра Саши, Малия, написала, что молодой человек — их кузен. Вскоре твит был удален, однако снимки быстро разлетелись по интернету. Малия также продублировала памятный кадр в своем Instagram, подписав его: «Младшая сестренка на выпускном».

Саша выбрала простое, но элегантное черное атласное платье на тонких бретелях с глубоким откровенным разрезом.

На снимках также присутствует мать Саши, Мишель. В комментариях к твиту пользователи шутили, что Бараку Обаме не нужно было приходить на выпускной дочери, ведь он отправил туда нескольких секретных агентов.

Как сообщает Page Six, вероятно, Саша может продолжить обучение в Мичиганском университете.

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Выпускной бал: повзрослевшая дочь Барака Обамы отметилась стильным нарядом
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