Выпускной бал: повзрослевшая дочь Барака Обамы отметилась стильным нарядом

17-летняя наследница экс-президента США окончила школу и появилась на выпускном балу в достаточно откровенном вечернем платье.

Младшей дочери Барака и Мишель Обамы Саше в будущем месяце исполнится 18 лет. На выходных Сеть облетел новый снимок девушки, которая выглядит уже совсем взрослой в откровенном вечернем платье.

В Twitter появилась публикация, где Саша на выпускном балу в сопровождении некоего Криса Милтона. В комментариях старшая сестра Саши, Малия, написала, что молодой человек — их кузен. Вскоре твит был удален, однако снимки быстро разлетелись по интернету. Малия также продублировала памятный кадр в своем Instagram, подписав его: «Младшая сестренка на выпускном».

Саша выбрала простое, но элегантное черное атласное платье на тонких бретелях с глубоким откровенным разрезом.

На снимках также присутствует мать Саши, Мишель. В комментариях к твиту пользователи шутили, что Бараку Обаме не нужно было приходить на выпускной дочери, ведь он отправил туда нескольких секретных агентов.

Как сообщает Page Six, вероятно, Саша может продолжить обучение в Мичиганском университете.