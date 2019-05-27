Звездный стиль

«Любовь спасет мир»: Татьяна Брухунова прогулялась по Москве в костюме с сердечками

Если личную жить помощницы Евгения Петросяна подписчики ее страницы в Instagram любят покритиковать, то стиль одежды девушки чаще они все-таки одобряют.

«Любовь спасет мир»: Татьяна Брухунова прогулялась по Москве в костюме с сердечками
Татьяна Брухунова / www.instagram.com/bruhunova/

В Сети к молодой помощнице и, по слухам, пассии Евгения Петросяна — Татьяне Брухуновой — относятся неоднозначно. Так, недавно она подверглась критике за то, что якобы крутила роман с директором юмориста до того, как сблизиться с самим артистом. Юрию Диктовичу на тот момент было 73 года, а Татьяне — всего 18. Впрочем, девушка поспешила опровергнуть эти слухи.

Несмотря на то, что личную жизнь Брухуновой покритиковать любят, то ее стиль в одежде подписчики чаще всего все-таки хвалят и одобряют.

В этот раз 30-летняя Татьяна опубликовала снимок, сделанный во время прогулки по Москве, на котором она предстала в очередном модном образе. Пассия Петросяна надела брючный костюм бренда Beloe Zoloto, главным акцентом которого является принт в виде сердечек. Свой образ Брухунова дополнила белыми кроссовками.

«Любовь спасет мир», — коротко подписала фотографию в Instagram Татьяна.

Большинство подписчиков по достоинству оценили нестандартный образ девушки и поспешили написать ей многочисленные комплименты в комментариях.

Комментарии
https://www.instagram.com/bruhunova/

«Костюм невероятно крутой! Таня, Вы великолепны», «Всегда в тренде. Позитивная, добрая, милая», «Какие сердечки!!!», «Очень красиво получилось», — отметили интернет-пользователи.

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Евгений Петросянженский костюммода и стильнарядТатьяна Брухунова
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«Любовь спасет мир»: Татьяна Брухунова прогулялась по Москве в костюме с сердечками
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