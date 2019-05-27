Ради стильной фотосъемки с женой Прилучный в костюме залез в бассейн

Агата Муцениеце опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры, на которых она с мужем Павлом Прилучным позирует в брючном костюме — актриса отдала предпочтение сине-зеленому оттенку, а ее возлюбленный — серой клетке. Ради фотосессии Прилучный спустился в костюме в бассейн. Кадр не скрыл от внимания поклонников искусанные комарами ноги актера. Внешний вид знаменитостей оценил и шоумен Тимур Родригез, который оставил лаконичный комментарий под фото супругов.

«Класс!!!» — отметил певец.

К слову, ни сама Агата, ни Павел вступать в переписку с артистом не стали. Примечательно, что свежий кадр Муцениеце всего за шестнадцать часов набрал порядка 109 тысяч отметок «Нравится».

Под пиджак актриса надела белую сорочку с воротничком, а Павел не забыл о солнцезащитных очках. Напомним, что супруги воспитывают двоих детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию. В одном из недавних своих интервью актриса призналась, что именно Павел является главой их семьи. Что не избавляет семью от периодических ссор.