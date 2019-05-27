«Получаю комплименты от девушек»: джинсы собственного бренда Виктории Бони оценили модницы Монако

Экс-участница «Дома-2» заявила, что ей приятно получать комплименты от девушек, которые обращают внимание на ее дизайнерские вещи.

39-летняя Виктория Боня не скрывает, что редко задумывается о финансах — деньги приходят и уходят. Девушка не готова бросать любимое дело: она занимается выпуском собственной линии одежды, выступая в роли дизайнера. Экс-участница «Дома-2» отметила, что сама зарабатывает себе на жизнь и отнюдь не бедствует.

При этом она уверяет, что не видит ничего зазорного в том, чтобы летать эконом-классом.

«Я не строю из себя королеву», — говорила Виктория Боня в интервью woman.ru.

В Instagram бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита опубликовала свежие кадры, признавшись, что ей нравится получать комплименты от девушек. По словам Виктории, многие обращают внимание на ее вещи даже, когда отправляется на в магазин за продуктами. Боня позировала перед объективами фотокамер в майке и джинсах собственного бренда.

«Как же приятно гулять по Монако и получать комплименты от девушек, на сколько у меня красивые джинсы и майка… Майка, кстати, тоже доступна с сегодняшнего дня и мы начинаем день продаж», — отметила Виктория.

Напомним, что у модели есть семилетняя дочь Анджелина Летиция.