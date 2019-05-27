Звездный стиль

Эвелина Хромченко предостерегла мужчин от обтягивающих шорт на лето

Эксперт дала советы, как мучинам так и женщинам.

Эвелина Хромченко предостерегла мужчин от обтягивающих шорт на лето
Эвелина Хромченко Скриншот: Первый канал

В программе «Модный приговор» на Первом канале сегодня обсуждали летний гардероб, подходящий к большинству ситуаций. Модный эксперт передачи Эвелина Хромченко рассказала, какие варианты легких брюк и шортов будут актуальны в этом сезоне.

На подиум вышли три манекенщицы, демонстрирующие шорты, доходящие до середины колена и выше. Эвелина пояснила, что этот фасон называется бермуды. Она рассказала, что классические бермуды подходят не только женщинам и мужчинам, главное — правильно выбрать модель.

«Когда мы рекомендуем нашим мужчинам летом шорты не носить, речь не идет о бермудах, речь не идет об укороченных брюках до колена — их мы рекомендуем. А вот шорты, кокетливые, пикантные и особенно обтягивающие, мы мужчинам предлагаем побояться носить. Это выглядит достаточно комично в большинстве ситуаций, даже если мужчина стройный, но взрослый. Это штанишки мальчика, это длина ребенка», — заявила эксперт.

Программа "Модный приговор"
Программа «Модный приговор»

Женщинам Хромченко дала несколько советов, с чем можно сочетать и куда носить такие брюки.

«Куда можно носить бермуды? Как мы видим, стилисты предлагают несколько решений. От работы, куда они вообще предлагают ходить в шортах и в кроп-топе, до вечернего варианта. Естественно, в течение целого дня, особенно когда он у вас свободный, бермуды жарким летом могут вас сопровождать. В женском комплекте бермуды, или шорты, или укороченные брюки любой другой длины, например, кюлоты, заменяют привычную длину юбки. Поэтому каждый раз, когда вы не знаете, как вписать бермуды в свой комплект, думайте о том, как бы работала в этом комплекте юбка той длины, которую демонстрируют бермуды», — поделилась она.

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Александр Васильевмодные тенденцииПрограмма "Модный приговор"тренды летаЭвелина Хромченко
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Эвелина Хромченко предостерегла мужчин от обтягивающих шорт на лето
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