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Ведьмочка! Екатерина Климова устроила импровизированную фотосессию на метле

41-летняя актриса прилетела в Благовещенск. Хорошее настроение не покидает многодетную маму.

Ведьмочка! Екатерина Климова устроила импровизированную фотосессию на метле
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Многодетная Екатерина Климова проявила изобретательность, поучаствовав в импровизированной фотосъёмке. Судя по геолокации, возлюбленная Гелы Месхи прилетела в Благовещенск. Свой снимок на метле актриса сделала на фоне местного аэропорта. Вероятно, метла — это часть реквизита. Свежий кадр мама четверых детей опубликовала в Stories.

У Екатерины есть 17-летняя дочь Елизавета, 12-летний сын Матвей и 10-летний Корней. Мальчиков актриса родила в браке с Игорем Петренко. В отношениях с нынешним избранником на свет появилась младшая дочь Климовой — Белла, ей три годика. Примечательно, что между старшей наследницей актрисы и ребенком от Гелы Месхи разница в четырнадцать лет.

В одном из интервью Елизавета призналась, что когда мама отправляется на гастроли, все конфликты и споры малышей ей приходится разрешать самой.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова приехала в Благовещенск (Фото: Instagram.com/klimovagram)

При этом девушка подметила, что у ее мама замечательная фигура, и она довольно быстро пришла в форму после родов. По словам Лизы, ей есть у кого брать пример. Сама Екатерина утверждает, что для нее красота — это в первую очередь здоровье волос, кожи и ногтей. Всему исскуственному она предпочитает естественность.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
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Ведьмочка! Екатерина Климова устроила импровизированную фотосессию на метле
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