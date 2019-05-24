Звездный стиль

Меган Маркл до сих пор не может найти личного стилиста

Герцогиня Сассекская сама выбирает комплекты одежды - помощников в этом деле у нее нет.

Меган Маркл до сих пор не может найти личного стилиста
Дизайнеры отказываются работать с Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Имени Меган Маркл сегодня не знает только ленивый. Однако было время, когда она была не так известна. До того, как прогреметь в сериале «Форс-мажоры», а затем стать возлюбленной принца Гарри, нынешнюю герцогиню Сассекскую никто в грош не ставил.

С ней отказывались работать известные дизайнеры, так как она не входила в негласный «первый эшелон» актеров. К Меган относились с пренебрежением, мало кто давал ей напрокат наряды для выхода в свет. Об этом рассказал близкий друг герцогини Маркл Дэниел Мартин.

«Было время, когда дизайнеры не желали ей слать вещи, так как она не входила в список востребованных актрис и мало снималась», — рассказал он в интервью CBS News.

«К счастью, у нее у есть чувство стиля и я рад, что люди теперь могут в этом убедиться», — добавил Мартин.

Маркл стала членом королевской семьи в прошлом году, после чего ее положение в обществе автоматически стало недосягаемым. Однако даже такой резкий взлет не заставил модельеров оставить пренебрежительное отношение к ней. У герцогини Сассекской по-прежнему нет собственного стилиста.

«У нее нет своего эксперта по стилю, все, что она носит, она выбирает сама. Просто невероятно, что она так блистательно с этим справляется», — восхитился друг королевской особы, отметив, что Меган в данный момент является одной из самых влиятельных женщин, особенно после того, как подарила принцу Гарри сына, пишет Ibtimes.

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Меган Маркл до сих пор не может найти личного стилиста
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