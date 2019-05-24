Звездный стиль

Боня продолжает получать комплименты в адрес платья от португальского дизайнера

Экс-участница «Дома-2» вышла в свет в пышном платье розового цвета. Девушка в восторге от наряда.

Боня продолжает получать комплименты в адрес платья от португальского дизайнера
Виктория Боня примерила платье с глубоким декольте от португальского дизайнера (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня в Каннах появилась на публике в платье нежно-розового оттенка с глубоким декольте. Автором наряда стал португальский дизайнер. В Instagram модель опубликовала свежие кадры, заметив, что в таком платье не так просто сесть в машину.

«Хотя я не большая любительница розового цвета, но это платье — восторг!! В этом году португальский дизайнер @joao_rolo_couture просто неповторим!!», — добавила Боня.

Виктория Боня
Виктория Боня редко выбирает наряды розового оттенка (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

В одном из недавних своих интервью Виктория Боня призналась, что и сама неплохо зарабатывает, занимаясь выпуском дизайнерской линии одежды. От ирландского миллионера Алекса Смерфита она родила дочку Анджелину Летицию, девочке исполнилось семь лет.

По словам Виктории, несмотря на самодостаточность и финансовую независимость, она считает себя самой обычной девушкой. Также Боня уточнила, что на протяжении трех лет она создает вещи, которые носят Ирина Шейк и Синди Кроуфорд.

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Боня продолжает получать комплименты в адрес платья от португальского дизайнера
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