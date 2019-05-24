Звездный стиль

Бузова в Стамбуле устроила фотосъёмку в банном халате

Ведущая «Дома-2» отдыхает в Турции.

Бузова в Стамбуле устроила фотосъёмку в банном халате
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Ольга Бузова даже на отдыхе не забывает о своих верных почитателях. Экс-супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова прилетела в Турцию. Телеведущая устроила импровизированную фотосъёмку в Стамбуле, по достоинству оценив пейзаж. Певица позировала на балконе, облачившись в белый банный халатик. Фото артистки за первые сутки оценили порядка 149 тысяч человек. Кадр также понравился участнице «Фабрики звезд», телеведущей Ирине Дубцовой, которая вместе с сыном проводила майские каникулы на Мальдивах. Артистка утверждала, что им пришлось на время уехать из России из-за аллергии.

«Мое прекрасное доброе утро в солнечном городе Стамбул… Вид из номера завораживает… Завтракаю и собираюсь на съёмку», — писала в микроблоге Бузова.

Ольга Бузова
Ольга Бузова позировала в банном халатике (Фото: Instagram.com/buzova86)

Ранее своим портретным снимком с полотенцем на голове делилась актриса Екатерина Климова. Примечательно, что на фото экс-супруга Игоря Петренко позирует с макияжем на лице.

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Бузова в Стамбуле устроила фотосъёмку в банном халате
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