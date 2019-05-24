Кружева в моде: Саша Жулина дебютировала на красной дорожке в Каннах в белом платье

Дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина, 19-летняя Саша вместе с мамой прибыла во Францию, где в эти дни в Каннах проходит легендарный кинофестиваль. Надо отметить, что для девушки это первое посещение такого грандиозного светского мероприятия.

Для вечеринки Саша Жулина выбрала белое платье, отделанное кружевом. Снимок появился на ее страничке в Instagram. Своим нарядом Жулина, конечно, никого не смогла оставить равнодушным. Выглядит она просто необыкновенно. Про девушку известно, что она сейчас учится на первом курсе МГИМО. Сразу после возвращения в Москву ее ждут экзамены. Правда, надо заметить, что для подготовки к ним она выбрала не самое лучшее место. Впрочем, Саша прекрасно учится. Можно не сомневаться, что она справится с летней сессией в своем вузе.

Добавим, что мать Жулиной Татьяна Навка стала одной из звезд Каннского фестиваля. Фигуристка мило любезничала с испанским актером Антонио Бандерасом. «Мачо» не мог устоять перед красотой звезды фигурного катания из России. Он произнес в честь нее тост.

Ранее Навка объяснилась перед многочисленными подписчиками за свое участие в Каннском кинофестивале. Она отметила, что является лицом ювелирной марки, поэтому каждый год приезжает в Канны.