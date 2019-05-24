Звездный стиль

Шэрон Стоун в оригинальной шляпке снялась для новой фотосессии

Съемки проходили в Лос-Анджелесе.

Шэрон Стоун в оригинальной шляпке снялась для новой фотосессии
Шэрон Стоун / Global Look Press

В последнее время 61-летняя Шэрон Стоун все чаще напоминает о себе. Так, недавно она снялась для обложки журнала Vogue в своем коронном провокационном образе из фильма «Основной инстинкт» и даже обнажила грудь.

В этот раз папарацци застали ее за новой, но уже гораздо более скромной фотосъемкой — на улицах Лос-Анджелеса, а именно, на крыльце одного из домов.

Представители прессы отметили необычный образ 61-летней актрисы. Она позировала фотографу в обягивающем черном платье длины миди и в оригинальной шляпке. Головной убор больше напоминал уши Микки Мауса. Образ звезды мирового кинематографа дополняли массивные украшения. Для какой именно рекламной кампании снималась Стоун, пока неизвестно.

Однако фотографии уже появились на страницах различных изданий в соцсети Instagram.

Напомним, недавно Шэрон Стоун в одном из своих интервью вспомнила пикантные моменты начала своей кинокарьеры, а также привела примеры откровенного сексизма среди голливудских продюсеров.

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Лос-АнджелессъемкифотосессияШэрон Стоун
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Шэрон Стоун в оригинальной шляпке снялась для новой фотосессии
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