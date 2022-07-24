Звезды Голливуда, влюбившиеся в девчонок из России

Что поделать, если русские женщины - самые красивые в мире? Нередко и сердцееды из Голливуда готовы позариться на наше добро, особенно если соотечественницы Пушкина и Толстого проживают где-то в Штатах или Европе и лететь за ними в Сибирь не нужно. Вот и 50-летний Джаред Лето не устоял перед очередной русской красоткой.

Джаред Лето и Дарья Корчина

Обладатель «Оскара» и лидер группы Thirty Seconds to Mars водил шашни с первыми красавицами Голливуда (Кэмерон Диас, Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон и др.), порядка семи лет встречался с 26-летней русской моделью домов Chanel и Christian Dior Валерией Кауфман, называл ее самой красивой женщиной на планете и даже знакомил с родителями, но в последнее время его все чаще замечают в компании другой таинственной леди из России - 25-летней Дарьей Корчиной. О девушке мало что известно: тоже модель, тоже шатенка, тоже стройна и «бровями союзна». Парочку папарацци поймали во время прогулки по улицам итальянского Портофино. Чуть позже пару заметили в прибрежном кафе - рокер и модель ворковали, нежно смотрели друг на друга, Дарья ласково положила голову на плечо Джареду.

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