Звезды Голливуда, влюбившиеся в девчонок из России

Что поделать, если русские женщины - самые красивые в мире? Нередко и сердцееды из Голливуда готовы позариться на наше добро, особенно если соотечественницы Пушкина и Толстого проживают где-то в Штатах или Европе и лететь за ними в Сибирь не нужно. Вот и 50-летний Джаред Лето не устоял перед очередной русской красоткой.
Джаред Лето и Дарья Корчина
Обладатель «Оскара» и лидер группы Thirty Seconds to Mars водил шашни с первыми красавицами Голливуда (Кэмерон Диас, Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон и др.), порядка семи лет встречался с 26-летней русской моделью домов Chanel и Christian Dior Валерией Кауфман, называл ее самой красивой женщиной на планете и даже знакомил с родителями, но в последнее время его все чаще замечают в компании другой таинственной леди из России - 25-летней Дарьей Корчиной. О девушке мало что известно: тоже модель, тоже шатенка, тоже стройна и «бровями союзна». Парочку папарацци поймали во время прогулки по улицам итальянского Портофино. Чуть позже пару заметили в прибрежном кафе - рокер и модель ворковали, нежно смотрели друг на друга, Дарья ласково положила голову на плечо Джареду.
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Джонни Депп и Полина Глен
Фото: Global Look Press
С танцовщицей Полиной Глен (неизвестно, настоящая это фамилия или творческий псевдоним - родители девушки из Казахстана) Депп познакомился на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2018 году. После папарацци снимали целующихся Деппа и Глен в гостинице в Белграде в перерывах между съемками актера в фильме «Великий», а затем она поехала с Джонни в Москву, где он выступал с рок-группой The Hollywood Vampires.
По информации американских инсайдеров, Полина даже поселилась в роскошных апартаментах Джека Воробья на бульваре Сансет. Однако роман знаменитого артиста и выпускницы питерского Политеха ничем серьезным не кончился - в 2019 году они расстались.
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Фото: Global Look Press
Ирину некоторое время подозревали в подработке «бородой»: так называют фейковую жену для геев, которую те заводят для прикрытия истинной сексуальной ориентации. Дескать, сначала не по-настоящему встречалась с Криштиану Роналду, затем по такому же принципу - с Брэдли Купером.
Однако слухи рассеялись после того, как в 2017 году уральская супермодель родила звезде Голливуда дочь Лею. Правда, через пару лет Ирина и Брэдли спешным образом расстались и развелись. Однако в апреле снова появились вместе, счастливо обнимаясь на красной дорожке бала Met Gala, чем спровоцировали слухи о воссоединении.
Джим Керри и Анастасия Виткина
Фото: Global Look Press
Джим тоже пытался найти счастье в объятиях русской красотки. Студентка нью-йоркской школы дизайна Настя Виткина была замечена в компании Керри в 2011 году. Девушка родилась в Узбекистане, но выросла и выучилась в России. В США Настя прилетела получать высшее образование и поначалу встречалась с товарищем Джима - ресторатором Дэвидом Шунмейкером. Виткина была чуть ли не в два раза моложе актера, но это не мешало их общению: вместе они отдыхали и посещали рок-концерты.
Но окольцевать Джима Виткина не сумела и, пожалуй, ему повезло: сейчас Анастасия требует от другого бывшего заокеанского бойфренда десять миллионов долларов, обвиняя его в домашнем насилии, клевете и прочих грехах.
Микки Рурк и Анастасия Макаренко
Фото: Global Look Press
Анастасия родилась в СССР в 86-м году, после чего с семьей переехала в Германию, где и пошла в модельный бизнес. В 2009 году Макаренко пригласили сняться для обложки американского GQ - там она и встретила Микки, который знал толк в русской красоте (до этого встречался с моделями Еленой Кулецкой и Евгенией Володиной).
Разница в 34 года препятствием для отношений не стала. Через год после начала романа Рурк познакомился с родителями Насти и начал учить русский - девушку он называл не иначе как ангелом и подарком небес. Но Бог дал - Бог взял: в 2015 году актер и модель расстались.
Эдриен Броуди и Лариса Тяка
Фото: Global Look Press
Москвичка Лариса Тяка (осетинка по матери и молдаванка по отцу) под псевдонимом Лара Лието стала известной моделью, а оскароносца Эдриена Броуди повстречала на Каннском кинофестивале.
Начиная с 2012 года они регулярно появлялись вместе на светских мероприятиях. Но два года назад ветреный Эдриен предпочел молодой красотке опытную волчицу - 45-летнюю актрису Джорджину Чапман, бывшую жену опального кинопродюсера Харви Вайнштейна.