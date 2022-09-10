Звездные школьники, которые блистали на линейках в этом году

Герои шоу-бизнеса часто признаются в том, что ведут ночной образ жизни (съемки, презентации, премьеры), поэтому предпочитают спать до обеда. Но наступил учебный год, и теперь поваляться утром в постели не получится - надо вести детей в школу. Впрочем, 1 сентября это делать все-таки довольно приятно - неудивительно, что звезды с удовольствием отчитываются о том, как провели День знаний.

Телеведущая Ксения Бородина отвела старшую дочь Марусю в школу, а младшую Теону - в садик. Но - по одному адресу. Ведь при подмосковной гимназии имени Евгения Примакова, где год обучения стоит 800 тысяч рублей, есть еще и детский сад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».