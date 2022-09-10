Звездные школьники, которые блистали на линейках в этом году

Герои шоу-бизнеса часто признаются в том, что ведут ночной образ жизни (съемки, презентации, премьеры), поэтому предпочитают спать до обеда. Но наступил учебный год, и теперь поваляться утром в постели не получится - надо вести детей в школу. Впрочем, 1 сентября это делать все-таки довольно приятно - неудивительно, что звезды с удовольствием отчитываются о том, как провели День знаний.
Телеведущая Ксения Бородина отвела старшую дочь Марусю в школу, а младшую Теону - в садик. Но - по одному адресу. Ведь при подмосковной гимназии имени Евгения Примакова, где год обучения стоит 800 тысяч рублей, есть еще и детский сад.
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Фото: соцсети
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской отвели на линейку сына Александра. Рудковская сообщила: «Сашка - третьеклашка! Снова в школу. Всех - с Днем знаний! Успехов в учебе и спорте». Мальчик учится в обычной общеобразовательной школе, из-за плотного графика тренировок (Саша по примеру папы осваивает премудрости фигурного катания) у ребенка индивидуальный план учебы.
Фото: соцсети
Телеведущая Юлия Барановская на этом фото позирует с дочкой Яной на линейке в гимназии имени Евгения Примакова. Барановская оказалась чуть ли не единственной мамой, справившейся, казалось бы, с невыполнимой миссией - побывать на трех линейках в трех разных школах. Дело в том, что у Юлии трое детей и все они посещают разные учебные заведения, ибо у всех разные интересы и задачи. Впрочем, по словам Юлии, кое в чем Артем, Яна и Арсений все-таки похожи: «Мои дети идут в школу с удовольствием, понимают, зачем им это нужно, хотят получать знания».
Фото: соцсети
Блогер Мария Погребняк пришла на линейку с мужем, известным в прошлом футболистом «Зенита», «Спартака» и сборной России Павлом Погребняком. Рядом с родителями на фото Артем, Павел и Алексей, ученики частного международного лицея. За обучение детей пара платит почти три миллиона за учебный год.
Фото: соцсети
Народная артистка России и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина не пропустила ни одного 1 сентября, ведь это большой праздник для ее внучек Веры и Марфы и внука Георгия. Все трое учатся в гимназии имени Евгения Примакова. На фото Надежда Георгиевна ведет на линейку младшую внучку.
Фото: соцсети
Рэпер Джиган и его жена, бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова, воспитывают четверых детей, из которых двое уже учатся в школе. Они и стали главными героинями для родителей 1 сентября. Ариела и Лея учатся в Русской международной школе, где год учебы облегчает родительский кошелек на 1,7 миллиона рублей за одного ребенка.
«Мы поздравляем всех с началом учебного года, - сказала Оксана. - Детям - сил, трудолюбия и новых вершин, родителям - терпения. Мы сегодня отправились в 5-й и во 2-й классы. Ну и осень, как обычно, не подкачала и прибыла точно по расписанию. Если честно, я не знаю ни одного ребенка, который любил бы ходить в школу. Я бы даже сейчас, будучи взрослой, согласилась на что угодно, но только не туда!»