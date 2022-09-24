Звездные питомцы: у Баскова - Шанель, у Хрусталева - Ося и Нюся

Специалист по мировой музыке, пандемии, геополитике, макроэкономике и приверженец теории плоской Земли Юрий Лоза тоже любит кошек. В июле текущего года он завел кота шотландской породы и при выборе имени, как обычно, соригинальничал.

- Когда мы приобретали котенка, нам посоветовали дать ему такое имя, в котором были бы буквы «з» или «с», мол, хвостатые это любят, - объяснил Юрий. - Наш кот шотландских кровей, а на британских островах принято всем давать по два имени.

Наш котяра свои два титула получил, но, как показывает практика, все равно считает своим именем то слово, которое слышит чаще всего. Последние два дня мы были в дороге (а он этого терпеть не может), и он наверняка подумал, что теперь его зовут Заткнись. Кстати, в этом слове присутствуют и буква «з», и буква «с».

Дмитрий Хрусталев