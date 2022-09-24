Звездные питомцы: у Баскова - Шанель, у Хрусталева - Ося и Нюся

Елена Темникова
Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова без ума от своего Наоко. Котята редкой породы саванна (гибрид дикого африканского кота сервала и домашней кошки) могут стоить 1 млн руб. и даже больше.
«Наш реактивный самолет в доме. Прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе - его конек», - рассказывает певица. В прошлом году случилась беда: на прогулке Наоко атаковала стая собак, он попал в реанимацию, получив рваные раны. К счастью, все обошлось. Кот оказался и правда воинственным.
Николай Басков
Фото: соцсети
У любимой кошки артиста шотландской вислоухой Шанель в апреле этого года случилось прибавление.
- Уже глаза открыл! - ласково приговаривает певец на видео с новорожденными котятами. - Ну наконец-то! Ты мой сладкий.
Все трое чувствуют себя прекрасно. И Николай тоже.
Юрий Лоза
Фото: соцсети
Специалист по мировой музыке, пандемии, геополитике, макроэкономике и приверженец теории плоской Земли Юрий Лоза тоже любит кошек. В июле текущего года он завел кота шотландской породы и при выборе имени, как обычно, соригинальничал.
- Когда мы приобретали котенка, нам посоветовали дать ему такое имя, в котором были бы буквы «з» или «с», мол, хвостатые это любят, - объяснил Юрий. - Наш кот шотландских кровей, а на британских островах принято всем давать по два имени.
Наш котяра свои два титула получил, но, как показывает практика, все равно считает своим именем то слово, которое слышит чаще всего. Последние два дня мы были в дороге (а он этого терпеть не может), и он наверняка подумал, что теперь его зовут Заткнись. Кстати, в этом слове присутствуют и буква «з», и буква «с».
Дмитрий Хрусталев
Фото: кадр из передачи
- Это Кика Дмитриевна, моя боевая подруга, - объяснял Митя. - Полноценный член семьи. Если не моя вторая половинка, то одна восьмая точно!
Ведущий не называл породу боевой подруги, зато отмечал, что она стала приносить ему удачу. А попала к Мите Кика случайно - подарили на одном из мероприятий, которое он вел.
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Фото: соцсети
В конце 2014 года у супругов поселились особы слегка инопланетного вида: Ося и Нюся - сингапурские кошки. Глаза у них расположены близко к ушам, как у гуманоидов. Варум и Агутин души не чают в Осе с Нюсей и посвящают им стихи:
Ах, эти баловни судьбы!
Усы вразлет торчащие.
Ах, эти полные мольбы
Глаза, дары просящие.
Анастасия Волочкова
Фото: соцсети
В конце прошлого года балерина Анастасия Волочкова пережила потерю - от онкологического заболевания скончался ее любимый кот Лаки, ему было всего четыре года. Каждый, кто любит собак или кошек, знает единственный действующий рецепт от горя в этом случае: завести нового питомца.
- Хозяйка питомника Анна привезла нам питомца, он такой хорошенький! - сообщила подписчикам Волочкова. - Мы с первого взгляда влюбились в это создание!
Это кот элитной породы золотистая британская шиншилла. Стоит такой полмиллиона рублей.