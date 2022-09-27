Звезда «Нины» Валентина Ляпина: «Монахиню, спецагента, королеву, наркоманку еще не играла»

3 октября в 20.00 на канале ТНТ выйдет сериал Жоры Крыжовникова «Нина». Его героиня - обычная женщина, которая вынуждена начать новую жизнь.
Главную роль в комедии исполнила Виктория Исакова, а ее взрослую дочку Дашу сыграла Валентина Ляпина, одна из самых перспективных актрис нашего кино. Валентина рассказала Тeleprogramma.pro о новом сериале, о своей работе в дубляже и о грядущих проектах.
- В последнее время вы появились в таком количестве фильмов и сериалов, что кажется, будто у вас нет перерывов между съемками. Это так? Когда удается учиться?
- И это я снимаюсь далеко не везде, где предлагают! (смеется). Нет, перерывы есть: я выстраиваю свой график так, чтобы успевать восстанавливать ресурсы. Просто так совпало, что много всего выходит практически в одно время. А из вуза я ушла уже год назад.
- Какие у вас впечатления от работы с Жорой Крыжовниковым?
- Андрей Николаевич – огромный профессионал. Это чувствовалось, даже когда он молчал на площадке, а когда он что-то комментировал – я была как будто на мастер-классе.
Валентина Ляпина. Фото: кадр из сериала «Нина»
- Как вам кажется, о чем сериал «Нина», в чем его главная идея?
- Мне кажется, вместе с главной героиней Ниной зритель задумается о важности внутренней силы, о том, как мы себя преподносим, и о достоинстве.
- Как вы сработались с Викторией Исаковой и другими партнерами?
- Я была очень рада, когда мне озвучили каст! И Виктория, И Сергей Саныч, и Сергей Валерьевич, и Андрей – с ними одно удовольствие работать!
- Часто говорят, что актеры – заложники своей органики. Но вы снимаетесь и в драматических ролях, как в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», и в комедийных. А какая у вас органика? Может быть, про органику вам говорили во время учебы, или говорят кастинг-директора?
- Ой, слава Богу, я пока не стала заложницей никакого амплуа, и в планах такого нет! И сейчас я очень избирательно отношусь к выбору ролей, и берусь только за что-то новое для себя.
Валентина Ляпина. Фото: кадр из сериала «Нина»
- Существует ли роль или амплуа, в которых вы себя еще не пробовали, но очень хотели бы?
- Конечно! Очень многое я еще не пробовала! Монахиню, спецагента, королеву, наркоманку еще не играла, – а очень хочется!
- В каких проектах вы сейчас снимаетесь? Какие выйдут в ближайшее время?
- Сейчас у меня идет работа над тремя проектами: «Юность» (новый сериал для СТС), «Мир! Дружба! Жвачка! 3» и «Великая 2». А из свежих премьер – «Подслушано 2», наконец, вышло.
- Помимо съемок, вы активно работаете в дубляже. Расскажите об этом опыте, чем он вас привлекает? Смотрите ли вы потом озвученные вами фильмы? Получается в голове соединить собственный голос с другой актрисой? Есть ли героиня или актриса, которую вам бы хотелось озвучить?
- Как и все судьбоносное в моей жизни, дубляж у меня тоже появился случайно. Я обожаю зарубежное кино, и очень хочу в будущем к нему приобщиться! Понять бы только, как это сделать… И мне очень приятно быть причастной к такому кино. Вот почему мне нравится дублировать.
А еще эта работа дает определенный опыт, определенную постановку голоса. Но я этим не так часто занимаюсь. Все фильмы, которые продублировала, я не видела, а какие-то видела на языке оригинала – ведь я предпочитаю быть максимально погруженной в кино, а голос артиста, то, как он говорит, - один из ключевых инструментов. Мне бы хотелось озвучить Милли Бобби Браун. Очень люблю ее.
Валентина Ляпина. Фото: кадр из сериала «Нина»
- Периодически вы делитесь подборками интересных для вас фильмов и сериалов. Что бы вы посоветовали из того, что смотрели недавно?
- «Казнь» Ладо Кватании – максимально нерусское русское кино, сериал «Жена путешественника во времени» – очень крутая задумка. И недавно я, наконец, добралась до «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера – это гениально!
- Как-то в интервью вы упоминали о режиссерских амбициях. Если пофантазировать, то какое кино вы могли бы снять?
- Фантазировать вслух не буду, в ближайшие пару лет сами все увидите!
Фото: кадр из сериала «Нина»
- Вы рассказывали, что занимаетесь благотворительностью. Кому и как вы помогаете? Почему эта деятельность для вас важна?
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- С самого детства я не могла пройти мимо человека, который просит милостыню. Даже когда у самой в кармане было 100 рублей – сердце разрывалось, и я не могла ничего с собой поделать.
Потом мне рассказали, как этим могут пользоваться и какой это бизнес, и я начала уже с большей осторожностью к этому относиться, стала давать деньги, изучая, куда я их даю.
Сейчас я участвую в проекте «Дари еду», я - друг фонда «Дети-бабочки» – пару лет назад присоединилась к команде MD Video, участвую в благотворительных мероприятиях и в будущем собираюсь гораздо больше заниматься этим, распространяя идеи в массы. Когда я помогаю – так тепло становится на душе. Так что всем советую!