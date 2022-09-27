Звезда «Нины» Валентина Ляпина: «Монахиню, спецагента, королеву, наркоманку еще не играла»

3 октября в 20.00 на канале ТНТ выйдет сериал Жоры Крыжовникова «Нина». Его героиня - обычная женщина, которая вынуждена начать новую жизнь.

Главную роль в комедии исполнила Виктория Исакова, а ее взрослую дочку Дашу сыграла Валентина Ляпина, одна из самых перспективных актрис нашего кино. Валентина рассказала Тeleprogramma.pro о новом сериале, о своей работе в дубляже и о грядущих проектах.

- В последнее время вы появились в таком количестве фильмов и сериалов, что кажется, будто у вас нет перерывов между съемками. Это так? Когда удается учиться?

- И это я снимаюсь далеко не везде, где предлагают! (смеется). Нет, перерывы есть: я выстраиваю свой график так, чтобы успевать восстанавливать ресурсы. Просто так совпало, что много всего выходит практически в одно время. А из вуза я ушла уже год назад.

- Какие у вас впечатления от работы с Жорой Крыжовниковым?

- Андрей Николаевич – огромный профессионал. Это чувствовалось, даже когда он молчал на площадке, а когда он что-то комментировал – я была как будто на мастер-классе.

