«Знаю, что такое бывшая жена»: Антон Шурцов – о реальности в фильме «Развод»

30 июня в кинотеатрах страны выходит «Развод. Фильм первый» – история о паре, которая после развода не может разъехаться из-за совместной квартиры в ипотеке. Витя и Илона постоянно строят друг другу козни, но в процессе понимают, что на самом деле в браке толком не успели узнать друг друга.

Исполнитель главной роли Антон Шурцов рассказал Teleprogramma.pro, как находил общий язык с партнершей Анной Глаубэ, в чем хочет быть похожим на своего героя, и о чем на самом деле фильм «Развод».

- Вам нравится ваш герой из «Развода»? Вы похожи на Витю – или совершенно другой человек, и вам трудно его понять?

- Обожаю своего героя Витю Кудряшова: он уникальный, крутой, гений шуток и иронии, самоиронии – таких еще поискать. Не сказал бы, что я на него похож. Как артисту мне очень интересно его играть, и где-то я бы хотел быть на него похожим, потому что скорость его мышления и виртуозность в общении с бывшей женой, и вообще с людьми, вызывают восхищение.

В каких-то вещах понять его действительно было трудно. Но чем больше я его играл, тем легче становилось. На первых порах, еще во время репетиций, конечно, было непросто.

А когда пошел съемочный период, после второй-третьей недели, я уже расслабился и начал получать удовольствие, потому что мы с ним договорились: Витю устроил Антон, Антона устроил Витя.

