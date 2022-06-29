«Знаю, что такое бывшая жена»: Антон Шурцов – о реальности в фильме «Развод»

30 июня в кинотеатрах страны выходит «Развод. Фильм первый» – история о паре, которая после развода не может разъехаться из-за совместной квартиры в ипотеке. Витя и Илона постоянно строят друг другу козни, но в процессе понимают, что на самом деле в браке толком не успели узнать друг друга.
Исполнитель главной роли Антон Шурцов рассказал Teleprogramma.pro, как находил общий язык с партнершей Анной Глаубэ, в чем хочет быть похожим на своего героя, и о чем на самом деле фильм «Развод».
- Вам нравится ваш герой из «Развода»? Вы похожи на Витю – или совершенно другой человек, и вам трудно его понять?
- Обожаю своего героя Витю Кудряшова: он уникальный, крутой, гений шуток и иронии, самоиронии – таких еще поискать. Не сказал бы, что я на него похож. Как артисту мне очень интересно его играть, и где-то я бы хотел быть на него похожим, потому что скорость его мышления и виртуозность в общении с бывшей женой, и вообще с людьми, вызывают восхищение.
В каких-то вещах понять его действительно было трудно. Но чем больше я его играл, тем легче становилось. На первых порах, еще во время репетиций, конечно, было непросто.
А когда пошел съемочный период, после второй-третьей недели, я уже расслабился и начал получать удовольствие, потому что мы с ним договорились: Витю устроил Антон, Антона устроил Витя.
Антон Шурцов. Фото: личный архив
- Охарактеризуйте своего героя тремя словами.
- Ироничный, хитрый, классный. Ироничный, потому что у него ирония ко всему: и к себе, и к жизни, – он адекватный. Хитрый, потому что всегда выходит сухим из воды, всегда находит нужные слова. Классный, потому что он все делает со вкусом, шутит и подает себя по-настоящему классно.
- Что было на площадке самым сложным для вас?
- Знание текста! Его было катастрофически много. Не в том смысле, что у меня проблемы с памятью, а просто Витя говорит шутками, монологами, много говорит и много шутит. И делает это так быстро, что в первое время мне было сложно принять вот это количество слов, которые вылетают из него с такой скоростью. И вспомнить текст в таких случаях было реально проблематично.
- Вспомните смешные, забавные моменты со съемок «Развода».
- Их было много! Что-то смешное происходило буквально каждый день. Декорации ломались и падали, что-то рвалось, мы сами иногда забывали текст.
Я часто путался, пытался выкрутиться, но ничего у меня не получалось, съемочная группа просто угорала! В какой-то момент я просто выключался: от переизбытка сцен сил не хватало, и все смеялись, что все, Шурцов закончился.
Мы сами много смеялись над персонажами: Кудряшов и Илона очень смешные. Они замечательные ребята, очень милые со стороны, играть их – одно удовольствие. И вот, когда мы видели отснятые сцены, часто без смеха не обходилось.
На съемках фильма «Развод»
- С Анной Глаубэ быстро нашли общий язык?
- Конечно! Анечка замечательная, прекрасный человек и очень чуткий партнер. Мы с ней подружились еще на пробах. Когда я ее увидел, сразу понял, что вот с ней мы точно найдем контакт.
- Среди ваших знакомых есть такие, которые прошли через ситуацию, показанную в «Разводе»?
- О да. К сожалению, наше поколение сейчас такое, что разводов просто много, я и сам не святой, тоже пережил развод, у меня второй брак. Поэтому многое мне было понятно и близко, хоть и не все: квартиру в ипотеку я пока не брал, слава богу. Но знаю, что такое бывшая жена.
- Вы играете в театре «Человек». В последнее время кто-то из ваших коллег по театру покинул страну?
- У нас достаточно патриотичный, государственный театр, никто никуда не уезжал, все здесь, все работаем. По крайней мере, я о таком не знаю, в моих спектаклях все на месте.
Антон Шурцов и Анна Глаубэ на съемках фильма «Развод»
- Ваши любимые роли в театре?
- Я обожаю свои спектакли, сейчас у меня их три. Это «Биография» Макса Фриша, «Причал» Геннадия Шпаликова и «Ноу Нэйм Проджект», который сейчас приостановился из-за большого количества актеров, которых сложно собрать вместе.
- Правда ли, что вам доводилось играть женские роли?
- Да, вот как раз в спектакле «Биография» я играю ассистента, который проигрывает чужую жизнь. Мне говорят, как было у персонажа, и я показываю, как бы со стороны: переодеваюсь в невесту, в какую-то девушку... Так что да, женские роли я попробовал.
- Кому в первую очередь посоветуете смотреть «Развод» – наверное, молодым парам?
- Конечно! Пускай посмотрят со стороны и десять раз подумают, разводиться или нет. Наша история про любовь: мы развелись, но любим друг друга. Поэтому, конечно, это история для молодых, которые хотят выйти замуж или жениться, и для тех, кто уже думает о разводе, чтобы передумали. А если уже развелись, то чтобы подумали, какие ошибки не надо совершать в будущем, если такая ситуация вдруг снова возникнет.
«Развод» – это очень честная история, мы очень старались. Мы не работали, мы получали удовольствие! Надеемся, что зрителям проект понравится.
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