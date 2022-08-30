Zivert: как Юлия Сытник покоряла небо, составляла букеты цветов и зачем сменила фамилию

Москвичка Юлия Сытник с ранних лет мечтала петь, но стала стюардессой. Небу она отдала более четырех лет, а после захотелось свободы — так девушка решила покорить сцену. О том, как складывалась жизнь Юлии Зиверт — в нашем материале.
Zivert: детство и начало карьеры
Юлия Сытник родилась 28 ноября 1990 года в Москве. Большую часть детства провела в Одессе. Она часто путешествовала вместе с родителями, поэтому в небо была влюблена с юных лет.
Ее мама Ирма Зиверт в 2000-х стала владельцем московского магазина одежды. Юлия решила взять ее фамилию после развода родителей. Первой это сделала старшая сестра артистки Диана. По национальности Юлия русская, но со смесью кровей — польской, цыганской и украинской.
Юлия Зиверт в детстве. Фото: соцсети
Петь и быть в центре внимания Юля любила с детства. Так называемые «концерты» для своих девочка устраивала довольно часто, но музыкального образования так и не получила. Зато посещала кружок танцев, балета и увлекалась изучением английского языка.
После окончания школы она хотела стать дизайнером одежды. Свою лепту внесла бабушка, которая была отличной швеей. Юля поступила в ВУЗ, но его пришлось бросить — ключевую роль сыграли финансы, точнее, их отсутствие.
Потом будущую звезду привлекла флористика. Проработав немного в этой сфере, она вспомнила, как любит небо и устроилась в компанию «Аэрофлот».
Юлия Зиверт в 2019-м. Фото: Global Look Press
Стюардессой Юлия Сытник проработала четыре года. За этот период достигла определенных высот в профессии. Из обычной бортпроводницы она перешла в так называемое элитное подразделение авиакомпании, куда брали только работниц с идеальной внешностью. Проработав там два года, с 2010 по 2012, Юлия перешла во фриланс в бизнес-авиации. Это тот самый случай, когда стюардесса сама выбирает VIP-клиента, с которым хочет работать в небе.
За несколько лет такой работы, когда нужно соблюдать строгий дресс-код и график, Юлия порядком устала. Душа просила новых эмоций. И тогда Сытник вспомнила, что всегда мечтала петь.
В 2016 году она выиграла Всероссийский вокальный конкурс и почти сразу решила брать уроки в московской вокальной студии Vocal Mix.
Именно в тот период Юлия меняет свой паспорт, в котором теперь она Зиверт.
Zivert: музыка
Песню «Чак» Юлия Зиверт опубликовала в своем YouTube-канале в апреле 2017 года. Спустя две недели добавила клип, который, к слову, сняла всего за 24 тысячи рублей. Спустя полгода артистка представила песню и клип «Анестезия».
И тут Юлию заметили профессионалы из мира музыки. Ей предложили присоединиться к лейблу «Первое музыкальное издательство», с которым на тот момент работали Feduk, Monatik, Нюша, Дима Билан, Ева Польна, IOWA и другие.
Конец 2017-го стал весьма насыщенным. В студии шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» Юлия спела кавер-версию песни «Ветер перемен» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Позже она стала саундтреком к фильму «Чернобыль. Зона отчуждения».
Юлия Зиверт в 2020-м. Фото: Global Look Press
Свой стиль исполнения певица характеризует как vintage pop. В 2018-м Юлия представила свой первый мини-альбом «Сияй», в который вошли 4 трека. А настоящий успех к Зиверт пришел после того, как в 2019 году она представила песню Life.
Впервые ее услышали в прямом эфире слушатели «Авторадио». Клип на песню планировали снимать в США, но команда Зиверт не смогла вовремя получить американские визы, поэтому съемки решили провести в Гонконге.
Первый альбом Vinyl #1 Юлии Зиверт вышел в сентябре 2019-го, а второй — Vinyl #2 она представила фанатам спустя два года — в октябре 2021-го.
Юлия Зиверт в 2021-м. Фото: Global Look Press
С 2020 года Зиверт заострила внимание на коллаборициях. Сначала это была песня «Fly 2» с Нилетто, позже она представила «неболей» вместе с Бастой.
Благодаря этим композициям Юлия Зиверт получила премию «Женщина года» от журнала Glamour, как певица, поддерживающая оптимизм.
Позже артистка спела в дуэте с Максом Барских, а совсем недавно поработала с Димой Биланом. Они исполнили кавер-версию его хита «Это была любовь». Съемки прошли в марокканском городе Шефшауэн, который известен своими синими дорогами и домами.
Юлия Зиверт и Баста. Фото: соцсети
Zivert: доход
Успех на музыкальной арене принес Юлии не только популярность, но и большие деньги. По итогам 2020 года Зиверт разместилась на 20-й строчке Forbes в списке самых высокооплачиваемых звезд. Ее состояние оценивали в 3,1 млн долларов.
Zivert: личная жизнь
Личная жизнь Юлии Зиверт — тайна за семью печатями. Еще до своей популярности она постила в соцсетях романтические снимки с неким Евгением. Но позже они пропали из аккаунта. Юлия по-прежнему отнекивается от вопросов о личной жизни, хотя летом 2019-го призналась, что ее сердце не свободно.
Юлия Зиверт и некий Евгений. Фото: соцсети
Zivert: горячие фото, тату, внешность
Эффектная внешность Юлии не дает покоя ее поклонникам, с которыми, кстати, она любит пообщаться в соцсетях. Известно, что рост певицы 165 см, а вес 48 кг. Стройную фигуру нет смысла скрывать за балахонами, считает звезда. Поэтому в ее аккаунтах часто можно увидеть горячие снимки. А для съемок клипов Юлия выбирает максимально эффектные образы, которые как раз-таки подчеркивают ее фигуру.
Юлия Зиверт в 2022-м. Фото: Global Look Press
Когда Юлия ушла из авиации, она решила украсить свое тело татуировками — такая давняя мечта. Теперь на ее лопатке красуется пальма и морские волны. На левой ключице — слово «Спасибо», а на шее — звезды разного размера.
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Zivert: последние новости
На днях райдер Зиверт стал достоянием общественности. За что ее высмеяла Ксения Собчак. Выяснилось, что помимо всего прочего, обязательное условие Юлии — 4 кг шашлыка в форме кубиков.
Юлия Зиверт в 2010-х. Фото: соцсети