Zivert: как Юлия Сытник покоряла небо, составляла букеты цветов и зачем сменила фамилию

Москвичка Юлия Сытник с ранних лет мечтала петь, но стала стюардессой. Небу она отдала более четырех лет, а после захотелось свободы — так девушка решила покорить сцену. О том, как складывалась жизнь Юлии Зиверт — в нашем материале.

Zivert: детство и начало карьеры

Юлия Сытник родилась 28 ноября 1990 года в Москве. Большую часть детства провела в Одессе. Она часто путешествовала вместе с родителями, поэтому в небо была влюблена с юных лет.

Ее мама Ирма Зиверт в 2000-х стала владельцем московского магазина одежды. Юлия решила взять ее фамилию после развода родителей. Первой это сделала старшая сестра артистки Диана. По национальности Юлия русская, но со смесью кровей — польской, цыганской и украинской.