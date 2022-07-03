Жила по соседству с дачей бабушки Аллы: как внук Пугачевой познакомился с будущей женой

В одном из своих редких интервью внук Аллы Пугачевой рассказал о том, как он познакомился с будущей женой. Оказывается, Алена Краснова жила по соседству с дачей его именитой бабушки в Малых Бережках.
Он в Нью-Йорке, она в России
Сам Никита Пресняков часто отдыхал под Истрой. Все-таки в этом особняке, который Кристина Орбакайте называет их семейным гнездом, прошло его детство.
При том, что дом Алены Красновой находился всего 500 метрах от дачи Примадонны, Никита Пресняков с девушкой особо не сталкивался. К тому же, он некоторое время провел в Штатах, уехав за океан на учебу. А когда вернулся на родину стал активно заниматься продвижением своей музыкальной карьеры. Тогда-то он и познакомился с будущей женой.
«Алена жила недалеко от нашей дачи. Раньше я никогда ее не видел. Улетел в Нью-Йорк, потом вернулся. В тот период подружился со многими классными музыкальными группами. Как-то встретил двух симпатичных девчонок. Мне было 22, Алене — 17. Ну и все, мы стали встречаться. Так все и завязалось», - говорил Никита Пресняков.
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: личный архив
Разрыв привел к свадьбе?
Кстати, парочка не сразу сыграла свадьбу. На целых полгода влюбленные расставались, считая, что им не суждено быть вместе.
«В жизни Алена очень смешная, просто добрейшей души человек! Я реально рад, что все так получилось. В какой-то моменты мы расстались на полгода. Видимо, она не была готова к серьезным отношениям — запуталась в себе. За этот период мы многое осознали и поняли, что не можем друг без друга», - отметил певец.
Ну а потом, почувствовав, что они созданы друг для друга, Никита Пресняков позвал свою возлюбленную замуж. И та ответила ему согласием. На торжестве сына Кристины Орбакайте главной гостьей стала его именитая бабушка - Алла Пугачева. Она даже прервала свой летний отпуск ради свадьбы старшего внука.
Говоря о счастливом браке с Аленой Красновой, певец дал понять, что заводить детей, они не торопятся.
«Мы думаем об этом. Считаю, когда нас перестанут теребить с этим вопросом — тогда дети и будут», - заверил Никита Пресняков.
По материалам программы «Судьба человека»
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