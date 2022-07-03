Жила по соседству с дачей бабушки Аллы: как внук Пугачевой познакомился с будущей женой

В одном из своих редких интервью внук Аллы Пугачевой рассказал о том, как он познакомился с будущей женой. Оказывается, Алена Краснова жила по соседству с дачей его именитой бабушки в Малых Бережках.

Он в Нью-Йорке, она в России

Сам Никита Пресняков часто отдыхал под Истрой. Все-таки в этом особняке, который Кристина Орбакайте называет их семейным гнездом, прошло его детство.

При том, что дом Алены Красновой находился всего 500 метрах от дачи Примадонны, Никита Пресняков с девушкой особо не сталкивался. К тому же, он некоторое время провел в Штатах, уехав за океан на учебу. А когда вернулся на родину стал активно заниматься продвижением своей музыкальной карьеры. Тогда-то он и познакомился с будущей женой.