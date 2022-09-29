«Зая, ты кушал?»: как появилась на свет одиозная песня «Голубая луна»

Первая встреча
Это был 1997 год. Молодой исполнитель Николай Трубач пытался раскрутиться с помощью композитора Кима Брейтбурга и продюсера Евгения Фридлянда. Правда, пока получалось не очень: его первые песни, «Женская любовь» и «Пять минут», не стали популярными.
Нужен был «стопудовый» хит. Вскоре на концерте группы «А'Студио» Николай познакомился с Борисом Моисеевым. И оказалось, что Борису тоже необходима новая песня — он очень хотел сделать дуэт с певцом-мужчиной. Борис попросил Николая написать такую песню и спеть с ним вместе.
«Зая, ты кушал?»
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
Продюсеры решили сделать ставку на эпатаж. Рискнуть. Надо сказать, Трубача сначала напрягало поведение Моисеева. Тот вскоре позвонил ему.
«Алло, зая, ты кушал?» — томно спросил Моисеев. Я подумал: «Куда я попал, что я делаю?» Сразу начал звонить Фридлянду, мол, все отменяй. Ничего не надо!» — рассказывал Трубач в интервью.
Но Фридлянд объяснил: так надо, это тот самый эпатаж, который принесет успех. Так и получилось. Николай Трубач написал слова «Голубой луны», Ким Брейтбург — музыку.
«Красное солнышко» стало «Голубой луной»
Кстати, поначалу была не «Голубая луна», а совсем наоборот — «Красное солнышко». Но получалось неинтересно. Нужен был вызов, драйв, скандал.
Переделали в «Голубую луну» — все равно чего-то не хватало. Что было дальше — Евгений Фридлянд рассказывал в интервью журналисту Олегу Кармунину:
«Так образовалась «Голубая луна». Но музыка была вялая, в ней не хватало припева. Его надо было делать ярким. И тут Ким говорит: «Ну какой припев должен быть? Сел за рояль и как споет: «Га-лу-бая луна!» Так и написали».
«Этой странной любви так ему и не простили»
Сюжет «Голубой луны» был выстроен вокруг судьбы двух братьев. Младший полюбил королеву. А вот старший понял, что ему никогда не стать «покорителем невест», и выбрал «одиночество небес».
«Голубая луна всему виной, все в округе говорили. Этой странной любви, этой странной любви так ему и не простили», — пели со сцены Борис Моисеев и Николай Трубач.
На тот момент это было очень смело: хотя напрямую в песне ничего не говорилось о нетрадиционной ориентации героя, но все читалось между строк.
Лезгинка в гримерке
Николай Трубач. Фото: Global Look Press
Впервые песня прозвучала на «Песне года – 98». Успех был таким, что, говорят, в гримерке продюсеры танцевали лезгинку на радостях. «Голубая луна» неслась из каждого утюга, Моисеев и Трубач были нарасхват — они выступали с этой песней по 40 раз в месяц.
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Правда, Николай Трубач не скрывал, что стесняется этого номера: ведь он был женат, а зрители считали, что он «такой же, как Моисеев». Позднее Трубач вспоминал:
«Все говорили, какая у вас замечательная хореография к песне! А хореография была донельзя простая: Боря ко мне мчит — я от него, и так — пока песня не закончится. Я бегал от Бори, пока не втянулся и не понял, что ничего страшного в этом нет».
Сейчас бы отказался
Ничего «страшного» и в самом деле не было. Даже наоборот: «Голубая луна» принесла Трубачу бешеную популярность. Сегодня, спустя 25 лет, он признается: эта песня — лучшая в его карьере. И все же…
Если бы ему предложили спеть этот дуэт сейчас — он бы отказался, признается артист. Ведь его до сих пор иногда вычеркивают из списков выступающих: организаторы опасаются, что «серьезным людям» в зале не понравится выступление артиста, который пел «Голубую луну». И такие случаи больно ранят Трубача.
«Голубая луна» с Бузовой
В последний раз Моисеев и Трубач выступили со своим хитом в 2016 году. Это был юбилейный концерт Бориса Михайловича. После второго инсульта он почти перестал появляться на публике, вел затворнический образ жизни.
Но «Голубая луна» продолжала звучать! В 2020 году на шоу «Суперстар! Возвращение» Николай Трубач исполнил свой хит дуэтом с Ольгой Бузовой. И он звучал так же свежо и интересно, как и в прошлом веке — в конце 90-х. Эта песня теперь всегда будет напоминать нам о Борисе Моисееве.