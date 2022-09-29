«Зая, ты кушал?»: как появилась на свет одиозная песня «Голубая луна»

Продюсеры решили сделать ставку на эпатаж. Рискнуть. Надо сказать, Трубача сначала напрягало поведение Моисеева. Тот вскоре позвонил ему.

«Алло, зая, ты кушал?» — томно спросил Моисеев. Я подумал: «Куда я попал, что я делаю?» Сразу начал звонить Фридлянду, мол, все отменяй. Ничего не надо!» — рассказывал Трубач в интервью.

Но Фридлянд объяснил: так надо, это тот самый эпатаж, который принесет успех. Так и получилось. Николай Трубач написал слова «Голубой луны», Ким Брейтбург — музыку.

«Красное солнышко» стало «Голубой луной»

Кстати, поначалу была не «Голубая луна», а совсем наоборот — «Красное солнышко». Но получалось неинтересно. Нужен был вызов, драйв, скандал.

Переделали в «Голубую луну» — все равно чего-то не хватало. Что было дальше — Евгений Фридлянд рассказывал в интервью журналисту Олегу Кармунину:

«Так образовалась «Голубая луна». Но музыка была вялая, в ней не хватало припева. Его надо было делать ярким. И тут Ким говорит: «Ну какой припев должен быть? Сел за рояль и как споет: «Га-лу-бая луна!» Так и написали».

«Этой странной любви так ему и не простили»

Сюжет «Голубой луны» был выстроен вокруг судьбы двух братьев. Младший полюбил королеву. А вот старший понял, что ему никогда не стать «покорителем невест», и выбрал «одиночество небес».

«Голубая луна всему виной, все в округе говорили. Этой странной любви, этой странной любви так ему и не простили», — пели со сцены Борис Моисеев и Николай Трубач.

На тот момент это было очень смело: хотя напрямую в песне ничего не говорилось о нетрадиционной ориентации героя, но все читалось между строк.

Лезгинка в гримерке

