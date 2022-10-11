Запрет песен Пугачевой ударил по Илье Резнику: почему звезды считают это несправедливым

Песни в исполнении Аллы Пугачевой сняли с эфиров в России: больше они не звучат по радио и ТВ. Это негативно сказалось на поэте-песеннике Илье Резнике, который написал для Пугачевой десятки хитов: он перестал получать авторские отчисления.
По словам Резника, ему приходится туго: из репертуаров его театров «Маленькая страна» и из концертов теперь придется исключить песни «Старинные часы», «Маэстро», «Посидим, поокаем» и десятки других композиций.
Тeleprogramma.pro узнала у знаменитостей, что они думают об этой ситуации: справедливо ли, что страдать приходится Илье Резнику?
Юрий Лоза: «Песни при чем?»
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press
«Нет, это несправедливо. Песни-то при чем? Песни же вообще никак не участвуют в процессе. Можно говорить о Пугачевой, о ее передвижениях, о ее жизни, ее высказываниях — это одна история.
А песни при чем? Они вообще живут своей собственной жизнью. Я ничего не делаю, например, а люди слушают и поют мои песни. И что в этом плохого? Что бы ни происходило с человеком, песни продолжают жить».
Данко: «Пусть Резник напишет мне песни»
Данко. Фото: Global Look Press
«Слушайте, давно уже не слышал, чтобы крутили песни Пугачевой. Чаще меня «крутят». Ее давно уже нигде нет, сейчас другой формат у радиостанций — молодежный. Я ее давно не слышал, реально, свои песни слышу чаще, чем ее. Ее нигде нет.
Так что я не понимаю вообще возмущения Резника. Какие там он миллионы потерял… Я столько лет звучу — мне присылают три тысячи рублей авторских. Я понимаю, что у Резника должно быть больше, но все равно это не те суммы, ради которых стоит так возмущаться.
И он же не один писал песни для Пугачевой — у нее была куча других авторов. Они же не возмущаются. Пусть Резник напишет мне песни, Диме Билану. Стасу Михайлову пусть напишет двадцать пять песен — вот и будут авторские».
Сергей Соседов: «Стихи Резника сегодня не востребованы»
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press
— Песни Аллы Пугачевой сняли с эфиров российских радиостанций…
— И слава богу!
— Из-за этого пострадал известный поэт Илья Резник: он перестал получать авторские отчисления.
— Знаете, песни Пугачевой давно уже не звучат в эфире. Потому что она давно — прошедший день. Прошлый век. Уже давно звучат новые песни. Что касается Резника…
Я не думаю, что те редкие песни, которые звучали в исполнении Пугачевой на его стихи в последние годы, приносили какой-то большой доход. Полтора миллиона в квартал? Это за что — за «Без меня тебе, любимый мой»? За «Старинные часы»? Это песни Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
А песни Пугачевой на стихи Резника давно уже не звучат. Я сто лет не слышал по радио «Звездного лета» или «Как тревожен этот путь», или «Старый дом». Два десятилетия последних — точно не звучали.
«Нужен простой набор слов»
У Ильи Резника много других песен, которые звучат. И они должны приносить доход. Он написал, например, «Гимн МВД», у него много пафосных песен, написанных на заказ.
А вообще сегодня не нужны хорошие стихи для песен — нужен простой набор слов, так что стихи Резника сегодня не востребованы. Он не ко двору сегодня со своими прекрасными текстами, легкими метафорами. Дело не в Пугачевой. Время ее песен ушло, извините.
Я не думаю, что Резник сегодня бедствует. Он всегда был активен. Но время сейчас другое. Он добился многого на эстраде, создал много песен — не только для Пугачевой. Резник, я думаю, не в обиде. А Пугачева — она сама подписала себе приговор. Пусть пеняет на себя.