Запрет песен Пугачевой ударил по Илье Резнику: почему звезды считают это несправедливым

Песни в исполнении Аллы Пугачевой сняли с эфиров в России: больше они не звучат по радио и ТВ. Это негативно сказалось на поэте-песеннике Илье Резнике, который написал для Пугачевой десятки хитов: он перестал получать авторские отчисления.

По словам Резника, ему приходится туго: из репертуаров его театров «Маленькая страна» и из концертов теперь придется исключить песни «Старинные часы», «Маэстро», «Посидим, поокаем» и десятки других композиций.

Тeleprogramma.pro узнала у знаменитостей, что они думают об этой ситуации: справедливо ли, что страдать приходится Илье Резнику?

Юрий Лоза: «Песни при чем?»

