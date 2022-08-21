За звездами теперь не уследишь: одних ждет Кисловодск, других - Париж

По понятным причинам герои шоу-бизнеса этим летом чаще отдыхают на родине. Но и тех, кто по старинной звездной привычке улетел в теплые заграничные края, тоже немало.

Франция

Первую часть отпуска Ксения Собчак с сыном и мужем провела на пляжах Средиземноморья, а теперь перебралась в Париж. Из окна отеля, где остановилась семья, хорошо видна Эйфелева башня. Правда, экскурсия на башню не задалась: консьерж купил Ксении и ее 5-летнему сыну входные билеты, но дорогим гостям пришлось топать наверх пешком.

Ксения утомилась: «Всего 325 ступеней. Платон мужественно дошел до первого этажа и сказал: «Мам, купи лифт в следующий раз». А у меня теперь каменные ягодицы». Неудивительно, что Платону гораздо больше подъема на Эйфелеву башню понравился поход в парижский Диснейленд.

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Кисловодск