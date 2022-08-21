За звездами теперь не уследишь: одних ждет Кисловодск, других - Париж

По понятным причинам герои шоу-бизнеса этим летом чаще отдыхают на родине. Но и тех, кто по старинной звездной привычке улетел в теплые заграничные края, тоже немало.
Франция
Первую часть отпуска Ксения Собчак с сыном и мужем провела на пляжах Средиземноморья, а теперь перебралась в Париж. Из окна отеля, где остановилась семья, хорошо видна Эйфелева башня. Правда, экскурсия на башню не задалась: консьерж купил Ксении и ее 5-летнему сыну входные билеты, но дорогим гостям пришлось топать наверх пешком.
Ксения утомилась: «Всего 325 ступеней. Платон мужественно дошел до первого этажа и сказал: «Мам, купи лифт в следующий раз». А у меня теперь каменные ягодицы». Неудивительно, что Платону гораздо больше подъема на Эйфелеву башню понравился поход в парижский Диснейленд.
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Кисловодск
Фото: соцсети
Анна Семенович активно проводит время в отпуске: «Отдыхать - так по полной и с пользой для здоровья. Сегодня погоняли по горам - прошла 10 км и горжусь собой. Я прилетела в Кисловодск на программу релакса и детокса. Нарзанные ванны и лечение водой очень круто очищают организм - перезагружаюсь по полной программе». Певица поселилась в элитном санатории: там и красивые номера, и крутой медцентр, и спа-салон.
Мальдивы
Фото: соцсети
Павел Прилучный второй раз за лето отвез жену на Мальдивы. Актер и его жена Зепюр отдыхают на вилле и активно занимаются сноркелингом - плавают с маской и ластами.
Раевка
Фото: соцсети
Ляйсан Утяшева и тарелка с мантами - такое фото можно увидеть лишь раз в году, когда гимнастка приезжает в село Раевка, что в Башкортостане. С мужем Павлом Волей, сыном Робертом и дочерью Софией Ляйсан приехала в гости к своим бабушке и дедушке. Утяшева говорит, что обычно не ест мясо с тестом - от этого поправляются, но в Раевке делает исключение из правил, так как бабушка готовит самые вкусные манты на свете. Ляйсан призналась: «Съела 15 штук и ни о чем не жалею. Павел съел в два раза больше, а с него как с гуся вода». Это Ляйсан завидует мужу, который ест и не толстеет.
Семья в полном составе помогла родне собрать урожай смородины, яблок и крыжовника. А родственники все вместе одолели крутой подъем на гору Сусак-тау. Ляйсан довольна: теперь муж, сын и дочь влюблены в места ее детства.
Болгария
Фото: соцсети
У Леры Кудрявцевой в Болгарии апартаменты в том же комплексе, что и у Ларисы Гузеевой, - в курортном поселке Равда на курорте Солнечный Берег. Телеведущие встретились на отдыхе, поболтали и сделали это фото на память. Кудрявцева спокойно выдохнула только в последние недели отпуска. Первые 12 дней она провела в изоляции, так как по пути на отдых заразилась ковидом. Но быстро вылечилась и успела накупаться в компании дочери, мамы и сестры. А вот Гузеева все лето провела с семьей в Болгарии. Кстати, здесь же с дочерью отдыхает ее самая близкая подруга Лариса Удовиченко - вечера звезды коротают вместе.
Шантарские острова
Фото: соцсети
Юлия Барановская второй год путешествует с тремя детьми по России. В этот раз семейный маршрут разработан по индивидуальной программе и проходит аж в 8 тысячах километров от Москвы. Барановская отправилась в Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края. Судя по фото, Юле на Охотском море не очень жарко, но интересно. Барановская объяснила выбор маршрута: «Я очень люблю природу, и основной фокус моего внимания при выборе мест отдыха всегда на ней. Несколько лет назад мы уже были на Шантарских островах - это архипелаг в Охотском море, включающий в себя 15 островов, отделенных от материка Шантарским морем. Это совершенно дикое место, нужно понимать, что жить там возможно только в палатках, питаясь тем, что сам поймал и приготовил на костре. Настоящее приключение!»
Апатиты
Фото: соцсети
Андрей Малахов после отдыха с женой и сыном навестил малую родину - улетел в Мурманскую область, в город Апатиты. А там отправился за грибами. Не удивляйтесь тому, что Андрей на фото в куртке - на прошлой неделе в Апатитах было всего +15 и шел дождь.
США
Фото: соцсети
Клава Кока веселится в Америке. На фото - певица встретилась с местными друзьями, и они отправились на аттракционы. Клава ездит по экскурсиям и ходит по магазинам.
Турция
Фото: соцсети
Евгений Петросян с женой Татьяной, 2-летним сыном Ваганом и его няней улетел на курорт. Семья снимает виллу в 5-звездочном отеле. Евгений Ваганович радуется: «Турция нынче пощадила нас - жара умеренная». Помимо солнечных и морских ванн, Петросян прогуливается по территории отеля, катается на яхте. При этом народный артист РСФСР не отключается от актуальной повестки: «В Турции есть наше телевидение, так что смотрим, переживаем, обмениваемся мнениями».
Сочи
Фото: соцсети
Ольга Бузова совмещает приятное с полезным. После успешного выступления в концертном зале «Фестивальный» Оля решила, что можно еще и позагорать. Ольга в купальнике демонстрирует результаты шести месяцев напряженной работы: каждое утро она делала зарядку!