Юлия Снигирь: как работала учителем, прославилась в Голливуде и женила на себе многодетного Цыганова

Юлия Снигирь хотела стать учителем английского языка, но после начала карьеры быстро поняла, что педагогика - не ее сфера. Судьба сложилась так, что теперь она - звезда кино, причем прославилась даже в Голливуде.
Юлия Снигирь: детство, родители, фамилия
Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области под фамилией Сирискина. Это после первого брака она взяла фамилию мужа «Снигирь», с которой и прославилась в кинематографе. В семье она стала первым ребенком, родившись на 6 лет раньше брата Александра.
Юлия Снигирь в детстве. Фото: соцсети
Отец Виктор Сирискин – тренер-шахматист, он привил дочери любовь к этому интеллектуальному спорту, и девочка даже получила звание кандидата в мастера спорта.
Окончив школу, Юля отправилась поступать в педагогический вуз в Москву. Но первая попытка не удалась, и девушка год проработала секретарем, до следующей приемной кампании. Поступить она смогла на факультет иностранных языков. Став дипломированным учителем английского языка, она устроилась работать в школу. Но вскоре поняла, что это не ее.
Юлия Снигирь: карьера
В поисках себя Юлия пошла на кастинг в рекламную съемку, где фотограф оценил внешние данные эффектной брюнетки – рост Снигирь 167 см, вес 51 кг. И посоветовал ей модельное агентство.
Юлия Снигирь в молодости. Фото: соцсети
На одном из модельных кастингов в агентстве Point, куда попала Юлия, девушку заметила помощник режиссера Валерия Тодоровского – шел отбор на съемки в «Стиляги». Из-за отсутствия опыта Снигирь не попала в состав, но получила совет пойти в театральном направлении. И прислушалась, поступив в Щукинское училище. В нем она отучилась 3 года, бросив – совмещать съемки и обучение оказалось сложно.
Юлия Снигирь в клипе группы "Звери". Кадр из клипа
Первая слава пришла к Юлии в 2006 году, когда она снялась в клипе группы «Звери» на песню «До скорой встречи». И в том же году дебютировала в кино. Она снялась в драме «Последний забой» с Сергеем Гармашем, Артуром Смольяниновым и Ниной Усатовой.
В следующем году кинопроектов уже было два – детектив «Вакцина» и мелодрама «Глянец». На съемках последней она знакомиться с Федором Бондарчуком, который приглашает ее в «Обитаемый остров» на роль Рады Гаал. Кстати, готовясь к съемкам в этом фантастическом боевике, девушка даже поправилась на 9 кг.
Юлия Снигирь в фильме "Последний забой". Кадр из фильма
После «Обитаемого острова» Бондарчук высоко оценил талант Снигирь и предрек ей большое будущее. Так и вышло – в 2013 году началась карьера актрисы в Голливуде. Она снялась в пятой части «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом. В картине она танцевала стриптиз перед главным героем, чем очень запомнилась многим зрителям.
В том же году актриса по ту сторону Атлантики снялась в триллере «Отмороженные», сыграв подружку главного героя, помогающую ему скрыться от русской мафии.
Юлия Снигирь в фильме "Крепкий орешек-5". Кадр из фильма
Вернувшись в Россию, Снигирь снялась в «Седьмой руне», а в «С чего начинается родина» появилась на экране с Евгением Цыгановым. Затем были «Страна ОЗ», «Про любовь», роль Екатерины II в сериале «Великая». Императрица Снигирь так понравилась публике, что продолжение не заставило себя ждать – снят второй сезон.
2015 год в карьере ознаменовался театральным дебютом – Снигирь вышла на сцену МХТ им.Чехова в пьесе «Мефисто».
Юлия Снигирь в сериале "Великая". Кадр из сериала
В 2017 году Снигирь снялась в сериале «Хождение по мукам», через год – в «Кровавой барыне», сыграв кровожадную Дарью Салтыкову. Хотя долго не соглашалась на роль злой помещицы.
В 2020 году фильмография актрисы пополнилась еще одним зарубежным проектом. Она появилась в седьмой серии проекта «Новый папа» с Джудом Лоу, Шэрон Стоун и Джоном Малковичем. Причем, на Снигирь агенты вышли по требованию самого режиссера Паоло Соррентино. За за 10 съемочных дней она заработала 10 тыс евро.
Юлия Снигирь в сериале "Хороший человек". Кадр из сериала
В 2021 году Снигирь снялась в сериале «Хороший человек». Звезда исполнила главную женскую роль – следователя, работающего над делом ангарского маньяка.
Юлия Снигирь: другие проекты
Актриса старается нигде не участвовать, поскольку подчеркивает, что является социофобом. Тем не менее, ради благих целей она стала участницей акции «Я прошла», приуроченной к теме рака груди. Также актриса – попечитель благотворительного фонда «Галчонок», оказывающего поддержку детям с травмами головы и поражениями ЦНС.
Юлия Снигирь: личная жизнь
Первый раз замуж актриса вышла в 17 лет. Ее избранником стал Алексей Снигирь, они разошлись в 2008 году, когда девушка целиком погрузилась в карьеру и не оставила места семье.
На съемках «Обитаемого острова» она познакомилась с видеооператором Максимом Осадчим, у них завязался роман. Притом что он был старше нее на 18 лет, из отношения продлились 2 года.
Юлия Снигирь и Максим Осадчий. Фото: Global Look Press
В 2013 году Снигирь встречалась с Данилой Козловским, о романе с которым объявила сама. Познакомились они на площадке сериала «Распутин», но уже в 2014 году расстались.
В 2015 году Снигирь начали обвинять в том, что она разрушила семью Евгения Цыганова, отбив его у жены. Дело в том, что актер ушел к ней от беременной супруги, подарившей ему шестерых детей, - этого простить поклонники не смогли.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Фото: Global Look Press
Тем не менее, у пара никак не реагировала на хейт, а в марте 2016 года стала родителями – Снигирь подарила Цыганову сына. А в ноябре 2019 года тайно поженились.
Юлия Снигирь с сыном. Фото: соцсети
Снигирь дала интервью Ксении Собчак в 2020 году, в котором подчеркнула, что не имеет отношения к разрыву Цыганова с его бывшей женой. Сам актер в интервью той же Собчак в 2022 году не стал употреблять слово «развод» и заявил, что «никого не бросал».
Юлия Снигирь сейчас
В настоящее время актриса по-прежнему является одной из востребованных в кинематографе. В 2022 году она задействована сразу в нескольких проектах. Это сериал «Казнь», фантастика «Петрополис», «Воланд».