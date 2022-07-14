Юлия Снигирь: как работала учителем, прославилась в Голливуде и женила на себе многодетного Цыганова

Юлия Снигирь хотела стать учителем английского языка, но после начала карьеры быстро поняла, что педагогика - не ее сфера. Судьба сложилась так, что теперь она - звезда кино, причем прославилась даже в Голливуде.

Юлия Снигирь: детство, родители, фамилия

Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области под фамилией Сирискина. Это после первого брака она взяла фамилию мужа «Снигирь», с которой и прославилась в кинематографе. В семье она стала первым ребенком, родившись на 6 лет раньше брата Александра.