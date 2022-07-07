Юлия Меньшова: как дочь звездных родителей всего добивалась сама

При поступлении в театральный Юлия Меньшова решила взять другую фамилию. Будущая актриса хотела, чтобы все было по-честному и никто из экзаменаторов ничего не заподозрил. О том, как складывалась жизнь актрисы и телеведущей – в материале Teleprogramma.pro.

Юлия Меньшова: детство и начало карьеры

Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве, в известной семье. Ее отец – режиссер Владимир Меньшов, мама – актриса Вера Алентова.

Интересная история связана с именем актрисы. Узнав о том, что Вера Алентова ждет ребенка, Владимир Меньшов мечтал о рождении сына. Имя тоже придумал – Егор. Когда на свет появилась девочка, Вера Алентова решила назвать ее Евой, а бабушка хотела, чтобы внучку звали Настей или Машей.

После долгих споров было решено назвать ее тем именем, которое выпадает по православному календарю на 28 июля. Так в семье появилась Юлия Меньшова.