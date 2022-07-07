Юлия Меньшова: как дочь звездных родителей всего добивалась сама

При поступлении в театральный Юлия Меньшова решила взять другую фамилию. Будущая актриса хотела, чтобы все было по-честному и никто из экзаменаторов ничего не заподозрил. О том, как складывалась жизнь актрисы и телеведущей – в материале Teleprogramma.pro.
Юлия Меньшова: детство и начало карьеры
Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве, в известной семье. Ее отец – режиссер Владимир Меньшов, мама – актриса Вера Алентова.
Интересная история связана с именем актрисы. Узнав о том, что Вера Алентова ждет ребенка, Владимир Меньшов мечтал о рождении сына. Имя тоже придумал – Егор. Когда на свет появилась девочка, Вера Алентова решила назвать ее Евой, а бабушка хотела, чтобы внучку звали Настей или Машей.
После долгих споров было решено назвать ее тем именем, которое выпадает по православному календарю на 28 июля. Так в семье появилась Юлия Меньшова.
Юлия Меньшова в детстве. Фото: соцсети
У родителей были непростые отношения. Трудности возникли еще до появления девочки на свет. Тогда Владимир Меньшов, еще будучи студентом ВГИКа, чтобы обеспечить семью, подрабатывал по ночам в булочной. А Вера Алентова даже на восьмом месяце беременности выходила на сцену, чтобы заработать.
Однажды они решили развестись, но делать это было невыгодно, а жить под одной крышей в бедности и неустроенности не хватало сил. Они расстались на четыре года. А так как мама постоянно пропадала на работе – в то время Вера Алентова служила в театре имени Александра Пушкина, то девочке удобнее было жить с бабушкой.
В детстве Юля была гиперактивным ребенком и постоянно попала в непредвиденные ситуации, однажды даже попала под машину и три месяца пролежала с загипсованной ногой.
Владимир Меньшов и Вера Алентова помирились, когда Юлия собиралась в первый класс. Причиной послужили письма, которые режиссер писал актрисе в первый год их семейной жизни. Однажды они попались на глаза Алентовой, и тогда она решила, что отец в жизни ребенка также важен, как и мать. С тех пор супруги не расставались.
Юлия Меньшова в юности. Фото: соцсети
В детстве Юлия мечтала стать писательницей и любила русскую литературу. Ее школьные сочинения были предметов гордости учителя, а дома она писала рассказы и зарисовки «в стол».
После окончания школы Меньшова решила поступить в Литературный институт, но у нее не оказалось трех публикаций в любом издании. Да и отцу Владимиру Меньшову, который для Юли был авторитетом, эта идея не нравилась. Он считал, что в столь юном возрасте мало что можно поведать читателям.
После этого Юлия Меньшова решила поступить в театральный, а чтобы ее никто не ассоциировал с отцом, при сдаче документов назвалась Юлией Большовой. Так, будущая актриса была зачислена на курс Александра Калягина в Школу-студию МХАТ, которую окончила с отличием.
Юлия Меньшова с мамой Верой Алентовой и папой Владимиром Меньшовым. Фото: Global Look Press
Юлия Меньшова: театр, кино, телевидение, проекты, доход
После окончания МХАТа в 1990 году Юлию Меньшову пригласили в театр А.П.Чехова. Там она играла в спектаклях «Яма», «Чеховские рассказы. Сказки Мельпомены» и «Плач в пригоршню».
Параллельно она начала сниматься в кино. Первую роль сыграла в фильме «Действуй, Маня». Дальше были картины «В той области небес…», «Разборчивый жених», «Если бы знать».
В 1994 году Юлия Меньшова решила попробовать свои силы на телевидении. По приглашению Виктора Мережко начала работать на канале «ТВ 6 Москва» в программе «Мое кино».
Сначала актриса стала администратором, а затем и ведущей. В следующем году стала продюсером и ведущей ток-шоу «Я сама», которое выходило в эфир до 2001 года.
Юлия Меньшова в молодости. Фото: Global Look Press
В 2007-м заняла кресло заместителя директора телеканала, а год спустя стала руководителем дирекции производства программ Московской независимой вещательной корпорации.
В течение двух лет, с 2000 по 2002, руководила проектом «Студия Юлии Меньшовой». Компания занималась производством ток-шоу «Я сама», «Рядом с тобой» и «Продолжение следует».
Также Юлия Меньшова была ведущей ток-шоу «Научите меня жить», который выходил на канале «ТВ-3» в 2011 году. С 2013 по 2017 годы вела ток-шоу на Первом канале «Наедине со всеми».
В течение последующих двух лет Меньшова вела «Сегодня вечером» на Первом канале, где компанию ей составлял Максим Галкин. Кроме того, в эфир Первого канала выходили ток-шоу «Наши люди» и «Камера. Мотор. Страна», которые также вела Юлия.
В 1999 году Меньшова получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая ток-шоу.
Юлия Меньшова в 2005-м. Фото: Global Look Press
Кинокарьеру Меньшова возобновила в 2004 году, исполнив главную роль в популярном сериале «Бальзаковский возраст, или все мужики сво...». в 2006 году на экраны вышла комедия большая любовь, где партнером Меньшовой стал Михаил Пореченков.
Далее фильмографию актрисы пополнили работы в сериалах «Преступление будет раскрыто» и «Седьмая жертва». В 2013 году Меньшова исполнила главную роль в сериале «Между нами, девочками». Кроме того, Меньшова играет на сцене «Содружества актеров Таганки» в спектаклях «Валентинов День» и «Бестолочь».
В 2019 году на Первом канале вышел документальный фильм Меньшовой «Я сама».
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press
Преуспела Меньшова и в интернет-пространстве. У актрисы есть собственный YouTube-канал «Сама Меньшова», где она берет интервью у знаменитостей. Первой гостей в феврале 2022 года стала юрист Катя Гордон.
Также после смерти отца Владимира Меньшова Юлия взяла на себя его курс во ВГИКе.
Информации о доходах Юлии Меньшовой в открытых источниках нет.
Юлия Меньшова: личная жизнь
Строить личную жизнь Юлия Меньшова не спешила, хотя поклонников было предостаточно. Первый роман у Юлии случился с молодым человеком по имени Александр. Но как только речь пошла о свадьбе, Юлия прекратила эти отношения.
Замуж за режиссера и актера Игоря Гордина она вышла в возрасте 28 лет. У пары родились двое детей – в 1997 сын Андрея в 2003-м дочь Таисия.
Юлия Меньшова с семьей. Фото: соцсети
По иронии судьбы Юлия, как и ее родители, тоже прошла через расставание с мужем. Оно так же длилось четыре года. Причиной послужило эмоциональное выгорание. Когда супруги решили жить отдельно, актриса заявила, что отпуск раз в год они будут проводить вместе.
В одну из таких встреч Таисия попросила, чтобы папа не уходил. Это очень растрогало Юлию и семья воссоединилась. Детей от внимания публики Меньшова и Гордин оберегают. Лишь в 2017 актриса показала дочь, которая, по мнению фанатов, как две капли воды, похожа на бабушку.
Юлия Меньшова: внешность и стрижки
Юлия Меньшова не скрывает, что средства по уходу за кожей покупает в обычной аптеке. Кроме того, актриса никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Своей внешностью она обязана генам и правильному питанию. В ее рационе нет мяса и молочных продуктов, зато достаточно рыбы, зеленого чая, овощей и меда. Неудивительно, что актриса может похвастаться стройной фигурой. При росте 177 см ее вес 64 кг.
Также внимание фанатов привлекают стрижки актрисы. Периодически она меняет имидж, обращаясь к услугам парикмахера-виртуоза.
Юлия Меньшова с отцом Владимиром Меньшовым и сыном Андреем. Фото: Global Look Press
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Юлия Меньшова: последние новости
На днях Юлия Меньшова и Игорь Гордин отметили серебряную свадьбу. По признанию актрисы, все прошло более чем скромно – муж заглянул к ней на лекцию с букетом цветов и поздравлениями.
Юлия Меньшова в 2008 году. Фото: Global Look Press