Юлия Барановская призналась, расставание с каким мужчиной стало для нее трагедией

Юлия Барановская тщательно скрывает подробности своей личной жизни не только от поклонников, но и от прессы. Ведущую программы «Мужское/Женское» на Первом канале сватали и за Эмина Агаларова, и за Александра Гордона, и за Григория Лепса. Сама теледива только отшучивается, говоря, что ее дети хотели бы видеть маму замужем.

Особенно об этом мечтает дочка Барановской — Яна. Девочка очень хочет увидеть свою звездную маму в подвенечном наряде. Как подметила Юлия, она бы давно уже вышла замуж, если бы хотела. Но торопиться с этим телеведущая не собирается. У нее за плечами уже есть один гражданский брак, который стоил Барановской многих нервов.

С футболистом Андреем Аршавиным телеведущая разошлась, когда была беременна третьим ребенком. Точнее, именно спортсмен оставил семью, став ухаживать за Алисой Казьминой. Вскоре у футболиста родилась дочка Есения, которую ему подарила молодая жена.

Казьмина, кстати, до сих пор всячески отрицает, что увела Аршавина из семьи. По ее словам, все случилось в точности наоборот. Это она была в счастливом браке, а тут появился Андрей, вскружил ей голову и расстроил ее семейную жизнь.

Примечательно, что бывшего мужа Юлия Барановская все-таки простила. Многие считают, что теледива должна быть благодарна Андрею Аршавину. Ведь именно тот самый «пинок» судьбы помог Юлии стать самостоятельной. Теперь она популярная телеведущая, ведет передачи на Первом канале, мелькает на фестивалях, участвует в рекламных компаниях — с карьерой у нее все прекрасно. Она перестала быть просто женой некогда успешного футболиста.